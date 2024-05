Prefeita de Caridade é afastada por acusação de fraude em pagamentos a posto de gasolina

A prefeita de Caridade, Simone Tavares (PDT) foi afastada, nesta sexta-feira, 10, do exercício de função pública por 180 dias, em operação do Ministério Público do Estado do Ceará. As acusações são de peculato, fraudes em licitações e outros crimes contra a administração pública do município, distante 101,5 km de Fortaleza.

Além da prefeita, foram cumpridos mandados de busca e apreensão pessoal e domiciliar contra a ordenadora de despesa municipal de Caridade. Foi exigida quebra de sigilo bancário e fiscal, autorizados pela Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações se referem a pagamentos de “vultosas quantias” para um posto de combustível em Fortaleza, sem qualquer procedimento licitatório e/ou dispensa que o justifiquem. Grande parte dessas despesas teriam sido autorizadas pelo Gabinete da prefeita de Caridade.