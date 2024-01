Prefeito Bruno Figueiredo retorna ao cargo em Pacajus por decisão da Justiça

Ambos tiveram os mandatos cassados por acusações de nepotismo e, no último mês de novembro, o presidente da Câmara Municipal, Tó da Guiomar (União Brasil), assumiu a Prefeitura de Pacajus. O mandato de Tó da Guiomar era "tampão" e seguiria até dezembro de 2024.

A cerimônia de posse de prefeito eleito de Pacajus, Bruno Figueiredo (PDT), e do vice-prefeito, Francisco Fagner (União Brasil), acontece nesta terça-feira, 30, após decisão judicial determinar o retorno dos gestores ao comando da Prefeitura.

De acordo com o advogado Tiago Ponte, a decisão do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) "reconhece a aplicação imediata da setença proferida pelo Dr. Alfredo Rolim, da Comarca de Pacajus".

"Isso quer dizer que a decisão que concede a segurança e reconhece os vícios do processo de cassação, agora tem efeito imediato. Logo, o prefeito Bruno vai ter que tomar posse e dirigir o município de Pacajus", explica o advogado em vídeo compartilhado pelo deputado federal Eduardo Bismarck (PDT).

Nas redes sociais, o parlamentar comemorou a decisão e confirmou presença na cerimônia de posse. Para Eduardo, os gestores foram "injustamente afastados do mandato, mas hoje a Justiça foi feita".

Tanto Bruno como Tó foram procurados pelo O POVO, mas não responderam até a publicação. Quando houver resposta, o matéria será atualizada.