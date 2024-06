Vice assume hoje a Prefeitura de Caridade, após mais de uma semana e com sumiço de vereadores

O vice-prefeito eleito de Caridade, Renato Timbó (PT) assumirá hoje, às 16 horas, a Prefeitura do município. A posse ocorre após série de impasses com a Câmara Municipal, que chegou a determinar a extinção do mandato de Timbó e, mesmo com decisões favoráveis da Justiça, recusava-se a empossar o prefeito, após o afastamento da gestora, Simone Tavares (PSB).

Timbó recebeu determinação do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) para que assumisse a gestão, no último dia 27 de maio. Até agora não havia sido empossado, devido ao sumiço tanto do presidente da Câmara, Erivaldo Fernandes (PDT), quanto do presidente interino, Cícero Uchoa (PDT). Ambos fazem parte da base da prefeita afastada, Simone. Erivaldo é, inclusive, irmão dela.

A sessão extraordinária de hoje foi convocada por Cícero. Segundo Timbó, ela tende a ser rodeada de “instabilidades políticas”. O vice-prefeito chegou a afirmar ao O POVO que espera um bom andamento, “mas fica sempre aquele receio.”