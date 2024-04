Prefeito de Acopiara retorna ao cargo após três afastamentos

O terceiro retorno se deu na noite desta quarta-feira, 20, e foi anunciado nas redes sociais de Antônio Almeida. Ele escreveu: “É com imensa gratidão que anuncio nosso retorno, sempre confiantes na justiça divina, na justiça dos homens do nosso país do nosso estado do Ceará a verdade prevaleceu. Estamos de volta para cuidar de nossa amada Acopiara, com a dedicação que sempre nos caracterizou, pois nossa história é marcada por muito amor!.”

Ele havia deixado o cargo no fim de 2022, em meados de 2023 e, na última ocasião, em dezembro do ano passado. Nas três vezes, retornou ao Executivo municipal.

Segundo o gestor, a defesa alegou que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará não tinha competência para julgar o caso, tendo em vista que os recursos são federais. Assim, a responsabilidade ficaria com a Justiça Federal. “Estou muito feliz que esse pesadelo acabou”, disse o prefeito. Sobre as acusações, ele afirma que a decisão do Tribunal “dá resposta a todas as denúncias feitas” contra ele.

O representante da defesa é o advogado Waldir Xavier, que apresentou argumentos similares no caso do prefeito José Braga Barrozo, o Braguinha, afastado de Santa Quitéria, município a 229,2 km de Fortaleza. No caso, também foi alegado que não competia à Justiça Estadual a apreciação do caso.



Apoio de Eunício Oliveira e críticas à vice-prefeita

O político acopiarense recebeu apoio do deputado federal Eunício Oliveira (MDB), antigo aliado de Almeida. Em pronunciamento, o parlamentar disse que a cidade voltaria a ser governada por quem foi “colocado na Prefeitura pelo voto livre, democrático”.