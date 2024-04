Pacajus: Após conseguir voltar ao cargo, prefeito renuncia e abre espaço para vice tentar reeleição

Bruno Figueiredo (à direita) renunciou e o vice, Francisco Fagner, assumiu Crédito: Reprodução/REDES SOCIAIS

O prefeito de Pacajus, Bruno Figueiredo (PDT), renunciou ao cargo à frente da gestão. Nesta quinta-feira, 4, o vice-prefeito Francisco Fagner da Costa (União Brasil), conhecido como Faguinho, já assumiu o cargo em cerimônia na Câmara Municipal de Pacajus. Na carta de renúncia, Bruno ressaltou estar dando oportunidade ao vice para que a população possa "avaliar seu trabalho e fazer julgamento preciso". "Decidi neste momento renunciar ao cargo com a finalidade de dar uma oportunidade para que Sr. Francisco Fagner da Costa (Faguinho) possa demonstrar na prática sua capacidade de levar esse projeto adiante com competência, comprometimento e alinhamento com o futuro dessa cidade", afirmou. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine E seguiu: "A população poderá avaliar seu trabalho e fazer um julgamento preciso, para que ele possa continuar liderando esse processo de mudança com o apoio daqueles que são mais importantes nessa Cidade: o povo que nela vive".

Ele apontou ainda que deixa a gestão, após mais de seis anos já que está no segundo mandato, com "gostinho de dever cumprido". "Portanto, declaro que renuncio ao cargo de Prefeito Municipal de Pacajus, informando a esta augusta Casa Legislativa para que reconheça da presente renúncia, adotando as medidas necessárias", finalizou. Faguim é pré-candidato e vai tentar ser reeleito, dessa vez como cabeça da chapa. Em trecho de entrevista compartilhado em sua rede social, ele avaliou que desde dezembro seu grupo político vinha querendo lançá-lo como pré-candidato. "Conversei com quem tinha que conversar, falei 'vocês vão me apoiar?' 'Sou eu? Sou eu'. Estou como pré-candidato", disse. Ainda na quarta-feira, 3, Bruno organizou um evento ao lado de aliados e apoiadores, incluindo os deputados Eduardo e Guilherme Bismarck, ambos do PDT.