Prefeito de Iguatu reassume cargo e passa álcool na cadeira ocupada por adversário

O prefeito retornou ao posto por decisão do ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, que autorizou que Ednaldo e o vice-prefeito, Franklin Bezerra (PSDB), voltassem a exercer funções políticas.

"Diante da prorrogação do pedido de vista pelo ministro Nunes Marque, o passado mais de 1 (um) ano da primeira liminar, e com a perspectiva de julgamento do REspEL apenas a partir de 2/2024, o caso importa nova reflexão, especialmente porque o Prefeito se encontra alijado do cargo pelo qual eleito em período próximo às eleições municipais de 2024", escreve o ministro na decisão proferida na terça-feira, 2.

Em suas redes sociais, o prefeito comemorou a decisão: "Estamos de volta".

A chapa encabeçada por Lavor, vencedora na eleição de 2020, foi cassada no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-CE) após entendimento de prática de abuso de poder político, envolvendo uso irregular dos canais institucionais para promoção da candidatura do então prefeito.

O tribunal acatou um dos itens da Ação de Impugnação de Mandato Eletivo da (AIJE) protocolado pela coligação "Iguatu Feliz De Novo", do deputado estadual Agenor Neto (MDB), derrotado por Ednaldo nas eleições municipais de 2022.



