Prefeito e pai secretário são afastados acusados de irregularidades em combustíveis e limpeza

O prefeito de Amontada, Flávio Filho foi afastado, na manhã desta quarta-feira, 22, no âmbito da operação “Vigilantia”, deflagrada pela Procuradoria dos Crimes Contra a Administração Pública (Procap). Além do gestor, a ação atingiu outros funcionários do município, dentre eles o pai do prefeito, Flávio César Teixeira, secretário de Infraestrutura. O prefeito foi eleito em 2020 pelo PTB. Com a saída, assume o vice Jonas Pinheiro (MDB).

Foram afastados ainda o controlador-geral do município, João Lucas Cipriano Pereira de Oliveira e a secretária de Finanças, Roberta Lorena de Oliveira Bruno.

Todos respondem por possíveis irregularidades na contratação de serviços de fornecimento de combustíveis e de limpeza pública pela Prefeitura de Amontada. Além da suspensão dos serviços públicos, o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) determinou o afastamento dos sigilos bancário e fiscal dos investigados.