MPCE investiga suposto uso indevido de carro oficial da Câmara de Hidrolândia

Fachada do Ministério Público do Ceará (MPCE) Crédito: Divulgação MPCE

O Ministério Público Eleitoral apura suposto uso indevido de carro oficial da Câmara Municipal de Hidrolândia, distante 251 quilômetros de Fortaleza. O procedimento tramita na Promotoria da 54ª Zona Eleitoral, que abrange, além do município, as cidades de Catunda e Santa Quitéria. A notícia de fato foi instaurada no último dia 27 de junho. O documento, ao qual O POVO teve acesso, afirma que o veículo foi usado para transportar eleitores, que teriam sido levados ao município de Sobral, a um shopping e a consultas médicas. Para sustentação da denúncia, são utilizadas capturas de tela de vídeos datados em 25 de junho nas quais aparecem o carro oficial do Legislativo municipal transportando uma mulher e uma criança. O documento é assinado por Antônio Sérgio Bezerra de Araújo.