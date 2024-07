Prefeita de Caridade retorna ao cargo após decisão do STJ

A prefeita de Caridade, Simone Tavares (PSB), retornou ao cargo após afastamento que durou cerca de dois meses da gestão do município, distante 98,8 km de Fortaleza. Decisão do ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), autorizou o retorno da prefeita que havia sido afastada após operação do Ministério Público (MPCE), em maio, por suspeitas de peculato, fraudes em licitações e outros crimes contra a administração pública.

A decisão que devolveu a gestora para a função foi divulgada no último dia 27. No documento, o ministro Dantas, relator do processo, destaca: “Não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício, para revogar as cautelares de afastamento do cargo público e proibição de acesso às repartições públicas municipais”.

O relator reforçou na decisão que faltou ao processo comprovação de “existência de um risco atual ao próprio sentido da persecução criminal”, tornando inviável “a continuidade de graves intervenções na liberdade individual da paciente e na Administração Pública”.