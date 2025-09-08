Julgamento de Bolsonaro volta nesta terça, 9; datas e onde assistir

A previsão de resultado do julgamento de Bolsonaro e outros sete réus é para 12 de setembro / Crédito: Evaristo Sá / AFP

O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus continua nesta terça-feira, 9 de setembro, a partir das 9 horas (horário de Brasília), pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, acrescentou uma nova data ao julgamento a pedido do ministro-relator Alexandre de Moraes. No dia 11, quinta-feira, haverá sessões pela manhã e pela tarde.

Mauro Cid (ex-ajudante de ordens da Presidência e delator);

Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência);

Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);

Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);

Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional);

Jair Bolsonaro (ex-presidente da República);

Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);

Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil). Assim como nas datas anteriores, a sessão será aberta pelo presidente Cristiano Zanin. Em seguida, a análise do ministro Alexandre de Moraes de questões e defesas de réus, considerando absolvição ou condenação, assim como o tempo de cumprimento de pena. O ministro-relator será o primeiro a votar dos cinco ministros do colegiado; confira a ordem de quem votará em seguida de Moraes:

Flávio Dino;

Luiz Fux;



Cármen Lúcia;

Cristiano Zanin. Julgamento de Bolsonaro nesta terça (9/9): onde assistir ao vivo

A sessão desta terça está prevista para começar às 9h e acabar às 12h, pela manhã. Durante a tarde, a previsão é de iniciar às 14h e terminar às 19h. O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição, e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição.