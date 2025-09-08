Julgamento de Bolsonaro volta nesta terça, 9; datas e onde assistir

Julgamento de Bolsonaro retorna nesta terça, 9; novas datas e onde assistirNovas sessões do julgamento foram acrescentadas pelo ministro Cristiano Zanin, presidente da 1ª Turma do STF; confira o novo calendário e onde assistir
O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros sete réus continua nesta terça-feira, 9 de setembro, a partir das 9 horas (horário de Brasília), pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).
O presidente da Primeira Turma do STF, ministro Cristiano Zanin, acrescentou uma nova data ao julgamento a pedido do ministro-relator Alexandre de Moraes. No dia 11, quinta-feira, haverá sessões pela manhã e pela tarde.
O núcleo 1, grupo julgado, corresponde ao de Bolsonaro e seus aliados. Eles são os principais envolvidos no planejamento da tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022, que procurava impedir a posse de Luiz Inácio Lula da Silva.
O que é esperado para a próxima sessão do julgamento do STF?
Nas últimas sessões, dos dias 2 e 3 de setembro, os advogados dos réus foram ouvidos pelos ministros. Além de suas defesas, houve a acusação de Paulo Gonet, procurador-geral da República, que se manifestou favorável à condenação de todos.
Nesta semana, a Turma iniciará a votação, que pode condenar os réus a uma pena de mais de 30 anos; relembre quem são:
- Mauro Cid (ex-ajudante de ordens da Presidência e delator);
- Alexandre Ramagem (ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência);
- Almir Garnier (ex-comandante da Marinha);
- Anderson Torres (ex-ministro da Justiça);
- Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional);
- Jair Bolsonaro (ex-presidente da República);
- Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa);
- Walter Braga Netto (general da reserva e ex-ministro da Casa Civil).
Assim como nas datas anteriores, a sessão será aberta pelo presidente Cristiano Zanin.
Em seguida, a análise do ministro Alexandre de Moraes de questões e defesas de réus, considerando absolvição ou condenação, assim como o tempo de cumprimento de pena.
O ministro-relator será o primeiro a votar dos cinco ministros do colegiado; confira a ordem de quem votará em seguida de Moraes:
Julgamento de Bolsonaro nesta terça (9/9): onde assistir ao vivo
A sessão desta terça está prevista para começar às 9h e acabar às 12h, pela manhã. Durante a tarde, a previsão é de iniciar às 14h e terminar às 19h.
O canal do YouTube do O POVO transmitirá o julgamento do STF ao vivo, das 9h às 12h pelo O POVO NEWS 1° Edição, e das 14h às 19h pelo O POVO News 2° Edição.
Confira a programação do canal:
- dia 09/09 (terça-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
- dia 10/09 (quarta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição;
- dia 11/09 (quinta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite);
- dia 12/09 (sexta-feira): das 9h às 12h, após O POVO NEWS 1° Edição (sessão da manhã) e das 14h às 19h, sendo seguido pelo O POVO NEWS 2° Edição (sessão da tarde/noite).
Será transmitido todos os dias de julgamento e contará com as análises e expectativas para o processo por convidados, tanto de esquerda como de direita, cientistas políticos e jornalistas.
Além do canal O POVO, pode ser acompanhado ao vivo pela Rádio e TV Justiça, pelo aplicativo TV Justiça+ e pelo canal do STF no YouTube.