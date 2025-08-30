Paulo Sérgio: quem é o cearense ex-ministro de Defesa de Bolsonaro

Paulo Sérgio Nogueira é um dos acusados na tentativa de golpe de Estado / Crédito: Fabio Rodrigues/ Agência Brasil

General e ex-ministro da Defesa, o cearense Paulo Sérgio Nogueira é um dos acusados na tentativa de golpe de Estado que impediria a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após as eleições de 2022. O militar foi acusado, de acordo com a Procuradoria Geral da República (PGR), de endossar críticas ao sistema eleitoral, instigar a tentativa de golpe e de apresentar uma versão do decreto golpista para pedir apoio aos outros comandantes das Forças Armadas.

Paulo Sérgio Nogueira: quem é o acusado Nascido em 28 de agosto de 1958, na cidade de Iguatu (CE), Paulo Sérgio ingressou na carreira militar em 1974. Oriundo do Colégio Militar de Fortaleza, seguiu na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, tendo sido declarado Aspirante a Oficial da Arma de Infantaria em 15 de dezembro de 1980. O militar se destacou possuindo inúmeras condecorações, como a Ordem do Mérito Militar e a Ordem de Rio Branco, no grau Grã Cruz; até chegar ao alto cargo do governo do país em abril de 2022. O ex-ministro ocupou o cargo no Ministério da Defesa até o fim do mandato do ex-presidente Bolsonaro em dezembro do mesmo ano. O réu está entre os sete que serão julgados nos próximos dias. Quais as acusações de Paulo Sérgio Nogueira no julgamento de Bolsonaro? A denúncia apresentada pelo PGR o acusa de se organizar criminalmente na tentativa de golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito nos devidos âmbitos:

endossar críticas às urnas eletrônicas para aumentar a desconfiança popular no sistema eleitoral e

anular os resultados da eleição



ajudar o ex-presidente Jair Bolsonaro na redação da minuta do golpe



apresentar o documento aos comandantes das Força Armadas a procura de apoio Além do ex-ministro Paulo Sérgio, o ex-comandante da Marinha Almir Garnier, o ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) Augusto Heleno, o ex-presidente da República Jair Bolsonaro e o ex-ministro da Casa Civil Walter Braga Netto estão sendo julgados como Núcleo 1, ou crucial, da trama. Leia mais Julgamento de Bolsonaro: quando é? Veja programação completa com dia e horário Sobre o assunto Julgamento de Bolsonaro: quando é? Veja programação completa com dia e horário Núcleo 1: entenda grupo principal do julgamento

O Núcleo 1 é acusado de ser responsável na tentativa de golpe, de acordo com o cargo de cada envolvido e do nível de envolvimento. Entre os dias 2 e 12 de setembro, o STF definirá se Bolsonaro e seus aliados serão condenados ou absolvidos da acusação.