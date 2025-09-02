Julgamento de Bolsonaro: cearenses reagem com pipoca e orações

Cearenses reagiram ao julgamento do ex-presidente Bolsonaro no STF / Crédito: Reprodução / Instagram Gabriel Aguiar e Dra. Silvana

O primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus acusados de participação em trama golpista tem mobilizado políticos cearenses nas redes sociais. Da base à oposição, parlamentares reagiram ao caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e que iniciou, na manhã desta terça-feira, 2. Foto com pipoca, pedidos de oração e lamentações marcam o teor das publicações. O vereador de Fortaleza Gabriel Aguiar (Psol) publicou uma foto acompanhando a primeira sessão do julgamento. No registro, ele aparece sorrindo e com um pacote de pipoca, demonstrando apreciar a cena a qual assiste por meio de um computador. Na legenda, uma provocação: "Vai uma pipoquinha aí?", escreveu.