Julgamento de Bolsonaro: cearenses reagem com pipoca e orações

Julgamento de Bolsonaro no STF: políticos cearenses reagem com pipoca, pesar e pedido de oraçãoIniciado nesta terça-feira, 2 de setembro, o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e outros sete réus do "núcleo 1" da trama golpista segue até o próximo dia 12
O primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro (PL) e de outros réus acusados de participação em trama golpista tem mobilizado políticos cearenses nas redes sociais. Da base à oposição, parlamentares reagiram ao caso que tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) e que iniciou, na manhã desta terça-feira, 2.
Foto com pipoca, pedidos de oração e lamentações marcam o teor das publicações. O vereador de Fortaleza Gabriel Aguiar (Psol) publicou uma foto acompanhando a primeira sessão do julgamento. No registro, ele aparece sorrindo e com um pacote de pipoca, demonstrando apreciar a cena a qual assiste por meio de um computador. Na legenda, uma provocação: "Vai uma pipoquinha aí?", escreveu.
Assista ao julgamento
A deputada estadual Larissa Gaspar (PT) também fez publicação similar. Em postagem nas redes sociais durante a primeira sessão no STF, disse: "Prepare a pipoca, começa hoje! Vai ser condenado com voto impresso e auditável!!".
Na legenda, ela completa: "O julgamento do golpista tá aí e a gente segue acompanhando, porque democracia é coisa séria… mas não impede a gente de rir um pouquinho também", compartilhou Larissa Gaspar, que também é 2ª vice-presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece).
O também deputado suplente David Vasconcelos (PL), conhecido como David Pró-armas, utilizou as suas redes para apoiar o ex-presidente. "Seguiremos fazendo nossa parte independente desse julgamento absurdo!". O parlamentar está cumprindo mandato na Alece em meio a uma licença do bolsonarista Carmelo Neto (PL), de 120 dias.
Leia mais
Oposição pede oração
Licenciada do seu mandato na Alece, a deputada Dra. Silvana (PL), em postagem colaborativa com o seu marido, o deputado federal Dr. Jaziel (PL), fala em mais "uma luta" para a nação.
"Mais um dia de guerra do bem contra o mal, da justiça contra a injustiça, mas cremos no poder soberano de Deus para mudar roteiros, e é nele onde depositamos esperança", escreveu. E seguiu: "Querido Presidente, o senhor não está sozinho. Estamos em oração pela sua vida e pelo Brasil!", finalizou a deputada.
O vereador Inspetor Alberto (PL) se manifestou e pediu: "Orem pelo Bolsonaro". A frase está em uma postagem nas redes sociais.