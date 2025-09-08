Julgamento de Bolsonaro: quem foi e quem não foi ao STF até agora

Nesta segunda semana do Julgamento de Bolsonaro, o colegiado iniciará a votação que pode condenar o ex-presidente e os outros réus a mais de 30 anos de prisão. / Crédito: Gustavo Moreno/STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) inicia nesta terça-feira, 9, uma nova etapa do julgamento que pode definir o futuro político e judicial de Jair Bolsonaro (PL) e de sete de seus aliados mais próximos. O processo trata da tentativa de golpe de Estado em 2022 e deve se estender até sexta-feira, 12, com sessões diárias na Primeira Turma da Corte.



O general da reserva Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa, é um dos oito réus e o único que compareceu presencialmente à abertura do julgamento no STF, na terça-feira, 2 de setembro. Bolsonaro não compareceu ao primeiro dia de julgamento por "motivo de saúde", segundo informou seu advogado, Celso Vilardi, à BBC News Brasil. Nenhum dos réus compareceu ao julgamento na quarta-feira, 3. O dia foi reservado para manifestação dos advogados de defesa dos réus. O julgamento da trama golpista retoma amanhã e O POVO resume principais pontos a seguir: