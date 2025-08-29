Augusto Heleno: saiba quem é general da reserva e ex-ministro

Augusto Heleno, Bolsonaro e mais seis réus compõem o "núcleo 1" da tentativa de golpe contra a posse de Lula em 2022 / Crédito: Ton Molina/STF

Augusto Heleno, general da reserva e ex-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, é um dos oito réus do julgamento da década por suposta tentativa de golpe de Estado. Heleno está sendo acusado pela Procuradoria Geral da República (PGR) de ter sido um dos principais articuladores da narrativa do ex-presidente Jair Bolsonaro contra a segurança do sistema eleitoral brasileiro.

O caso será analisado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) a partir do dia 2 de setembro, terça-feira. Quem é Augusto Heleno Augusto Heleno Ribeiro Pereira, conhecido como General Heleno, ocupou o cargo de ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) durante o governo Bolsonaro, de 2019 a 2022. Heleno foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende, no Rio de Janeiro, local onde conheceu o ex-presidente Jair Bolsonaro no final dos anos 1970. Fez parte do PRP e do Patriota. Desde 2023 é filiado ao Partido Renovação Democrática (PRD).

Por quais crimes responde Augusto Heleno no julgamento de Bolsonaro Apesar de ter deixado de ser ministro dia 31 de dezembro de 2022, Augusto faz parte do julgamento de Bolsonaro sobre os ocorridos do oito de janeiro. Segundo a denúncia da PGR, o ex-ministro ajudou Bolsonaro a difundir mensagens contra a segurança das urnas eletrônicas. A Polícia Federal encontrou documentos em posse de Heleno que orientavam o ex-presidente a desobedecer decisões do Supremo Tribunal Federal (STF).

