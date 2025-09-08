Julgamento da trama golpista: veja resumo e como está o andamento

Julgamento de Bolsonaro e seus sete aliados será retomado próxima terça-feira, 9. Confira resumo do andamento das sessões até o momento. / Crédito: Fabio Rodrigues / Agência Brasil

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai decidir se Jair Bolsonaro e os demais réus do núcleo central serão condenados ou absolvidos da acusação de tentativa de golpe de Estado. Foram destinadas oito sessões para o julgamento, marcadas para os dias 2, 3, 9, 10 e 12 de setembro.

A seguir, veja o andamento e o que aconteceu na primeira semana do caso Julgamento de Bolsonaro: primeiro dia (02/09) No primeiro dia, o ministro Alexandre de Moraes iniciou com a leitura do relatório da ação penal. Em seguida, o procurador-geral Paulo Gonet, autor da acusação, apresentou as provas da trama e pediu a condenação dos oito réus do núcleo central. Durante a sustentação oral, os advogados dos acusados rebateram as acusações. Ao todo, os ministros rejeitaram três dos cinco pedidos preliminares apresentados pela defesa. Confira alguns destaques:

Defesa de Mauro Cid Jair Alves Pereira solicitou a nulidade da delação premiada de Mauro Cid, mas o Supremo recusou a preliminar. A defesa também rebateu acusações de que Cid teria sido coagido a delatar. Defesa de Bolsonaro Celso Vilardi defendeu a implementação de um “juiz de garantias”, mas o pedido foi negado por unanimidade. Julgamento de Bolsonaro: segundo dia (03/09) No segundo dia, a sessão durou cerca de quatro horas pela manhã e foi dedicada à defesa de quatro dos oito réus.

Defesa de Augusto Heleno O advogado Mayer Milanez questionou a participação ativa de Alexandre de Moraes nas investigações. Segundo ele, o ministro estaria acumulando o papel de juiz e inquisidor, o que não seria permitido. Defesa de Paulo Sérgio Nogueira O advogado Andrew Farias argumentou que Paulo Sérgio tentou desmobilizar manifestações em frente aos quartéis e aconselhou Bolsonaro a não seguir orientações de grupos radicais.