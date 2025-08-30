Walter Braga Netto: quem é o general e ex-ministro de Bolsonaro

Braga Netto é um dos aliados de Bolsonaro que será julgado na próxima terça, 2 / Crédito: Marcello Casal Jr / Agência Brasil

O general Walter Braga Netto, vice do ex-presidente nas eleições de 2022, além de ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, é um dos sete réus julgados com Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento acontece pela investigação de uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o resultado eleitoral.

A Primeira Turma do STF fará a apuração e análise do caso a partir do dia 2 de setembro, na terça-feira. A previsão é de acabar no dia 12, mas pode mudar, a depender da duração do julgamento.

Leia mais Julgamento de Bolsonaro: quando é? Veja programação completa com dia e horário Sobre o assunto Julgamento de Bolsonaro: quando é? Veja programação completa com dia e horário Quem é Walter Braga Netto Antes de ser aliado de Bolsonaro, Braga Netto foi interventor federal na segurança pública no Rio de Janeiro durante o governo Michel Temer. Permaneceu na chefia entre fevereiro de 2018 e janeiro de 2019, saindo para assumir a chefia do Estado-Maior do Exército. Durante o governo Bolsonaro, foi ministro da Defesa e da Casa Civil. O general fazia parte do círculo mais íntimo do ex-presidente, sendo o seu aliado nos crimes que serão julgados, como o planejamento da tentativa de golpe de Estado.

Walter Braga Netto: por quais crimes responde O general da reserva faz parte do “núcleo crucial” indiciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR). O nome foi dado ao grupo dos supostos líderes da articulação da trama golpista, incluindo a de impedir que Bolsonaro deixasse o Planalto após as eleições de 2022. Além da participação no planejamento do possível golpe de Estado e no plano “Punhal Verde e Amarelo”, teria participado da trama de oficiais influentes em influenciar a população em desacreditar o processo eleitoral. Ao depor no dia 13 de agosto, suas alegações finais para o julgamento da próxima semana foram contestadas pelos seus advogados.