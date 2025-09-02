Paulo Gonet: quem é o procurador da PGR que denunciou Bolsonaro

Procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou Bolsonaro e mais 33 réus por tentativa de golpe de Estado / Crédito: Lula Marques / Agência Brasil

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, denunciou ao Supremo Tribunal Federal (STF) o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Nesta terça-feira, 2, o Supremo Tribunal Federal (STF) julga o núcleo principal da trama, composto por Bolsonaro e sete aliados. A seguir, O POVO apresenta a trajetória política e jurirídica do autor da denúncia.

Quem é Paulo Gonet O jurista, professor e procurador, Paulo Gustavo Gonet Branco nasceu no Rio de Janeiro , em 1961. Ingressou no Ministério Público Federal em 1987, tendo sido aprovado em 1º lugar no concurso. Atualmente, ocupa o cargo de procurador-geral da República. Fundou, junto do ministro Gilmar Mendes, do STF, o Instituto Brasiliense de Direito Público, atual IDP (Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa), em Brasília. Também já atuou como vice-procurador-geral eleitoral e subprocurador-geral da República. Como chegou à Procuradoria-Geral da República Indicado por Luiz Inácio Lula da Silva, Gonet assumiu a PGR em dezembro de 2023. Recebeu aprovação de 23 integrantes da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e, posteriormente, 65 senadores votaram favoravelmente no plenário.

Bolsonaro cogitou Gonet para assumir a PGR durante seu governo, mas acabou escolhendo Augusto Aras. Durante o mandato, Aras indicou Gonet para representar o MPF no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Ainda no cargo, teve papel central nos processos que levaram Bolsonaro à inelegibilidade por oito anos. Durante o processo, ele opinou pela condenação do ex-presidente por abuso do poder político tanto no Palácio da Alvorada em 2022, quando Bolsonaro levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas, quanto no uso das comemorações do Bicentenário da Independência, no mesmo ano, como palanque eleitoral. >> SIGA o canal de Últimas Notícias O POVO no WhatsApp