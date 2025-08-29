Alexandre Ramagem: quem é o ex-diretor da Abin e deputado federal

Deputado federal Alexandre Ramagem (PL) é ex-diretor-geral da Abin / Crédito: Marcos Oliveira/Agência Senado

Ex-diretor da Abin, Alexandre Ramagem, está entre os réus no processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Segundo a Procuradoria-Geral da República, o deputado federal é acusado de compactuar com Jair Bolsonaro em uma tentativa violenta de abolir o Estado Democrático de Direito. Além dessa, outras acusações foram suspensas pela Câmara dos Deputados.

A seguir, saiba quem é Alexandre Ramagem e de quais crimes é acusado: Quem é Alexandre Ramagem Alexandre Ramagem tem 53 anos e é ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin). Já chegou a ser delegado da Polícia Federal, recebendo uma nomeação por Jair Bolsonaro, mas foi impedido de assumir por decisão de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Na foto, o deputado Alexandre Ramagem (PL). Crédito: Câmara dos Deputados

Ramagem entrou para a Polícia Federal em 2005 e comandou as divisões de Administração de Recursos Humanos e de Estudos, Legislações e Pareceres Atuou na área de coordenação de eventos durante a Copa do Mundo de 2014, as Olimpíadas de 2016 e a Rio+20, conferência das Nações Unidas sobre o meio-ambiente. Em 2018, chefiou a equipe de segurança de Jair Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Desde então, se tornou próximo ao ex-presidente, chegando a passar festas de fim de ano junto à sua família.

Foi diretor-geral da Abin de julho de 2019 a março de 2022, quando deixou o cargo para assumir o mandato de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Foi eleito pelo Partido Liberal (PL) com 59 mil votos. Alexandre Ramagem e as acusações da PGR Segundo a denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), Ramagem responde por crimes como: Crimes de golpe de Estado

Organização criminosa armada

Tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito Diferente dos outros réus, Alexandre Ramagem é beneficiado com a suspensão de parte das acusações por conta de seu cargo como deputado federal. A regra é prevista na Constituição e o liberou das acusações de crime de dano qualificado e deterioração contra patrimônio tombado.