Almir Garnier: quem é o comandante da Marinha do Governo Bolsonaro

Almir Garnier teria colocado as tropas à disposição do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a Operação Formosa, que exibiu tanques em Brasília. / Crédito: Ton Molina/STF

O almirante de esquadra Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, figura entre os réus no processo que apura a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. A Procuradoria-Geral da República (PGR) o acusa de compactuar com Jair Bolsonaro e de ser o único chefe das Forças Armadas a se alinhar ao ex-presidente no suposto plano de ruptura institucional.



Quem é Almir Garnier Aos 64 anos, Almir Garnier Santos foi o responsável por comandar a Marinha durante o governo Bolsonaro. Considerado o mais próximo do ex-presidente entre os chefes militares, foi citado na delação de Mauro Cid como tendo se colocado à disposição para apoiar medidas golpistas. Além disso, Garnier assinou nota em defesa dos acampamentos montados em frente a quartéis após a derrota de Bolsonaro nas urnas. Depoimentos de outros comandantes — como Freire Gomes, do Exército, e Baptista Junior, da Aeronáutica — indicam que ele teria sido o único a demonstrar disposição para sustentar a intentona golpista.

Almir Garnier e as acusações da PGR De acordo com a denúncia apresentada ao Supremo Tribunal Federal (STF), Garnier responde por crimes como: organização criminosa armada;

tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

tentativa de golpe de Estado;

dano qualificado contra o patrimônio da União;

e deterioração de patrimônio tombado. A Procuradoria sustenta que ele colocou tropas à disposição de Bolsonaro e teria participado de ações simbólicas, como a Operação Formosa, em que tanques desfilaram em Brasília, interpretada como demonstração de força do governo diante das instituições democráticas.

A defesa de Garnier Almir Garnier nega envolvimento com tentaitva de golpe. Crédito: Evaristo Sa/AFP Em documento de 86 páginas enviado ao STF, a defesa do almirante pediu a absolvição e contestou a denúncia.