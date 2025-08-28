Cármen Lúcia: quem é a ministra do STF e presidente do TSE

Em 2012, a ministra Cármen Lúcia tornou-se a primeira mulher na história do País a presidir a Justiça Eleitoral. Hoje, é a única mulher compondo a 1ª Turma do STF. / Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Cármen Lúcia é uma das figuras mais marcantes do Judiciário brasileiro, conhecida pela postura firme, por votos decisivos em julgamentos históricos e por não se intimidar diante de pressões políticas ou corporativas. Com uma trajetória que vai da advocacia à presidência do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra construiu reputação de simplicidade.

A seguir, O POVO apresenta fatos sobre a vida pessoal e profissional da ministra do STF. Ministra Cármen Lúcia: história pessoal Natural de Montes Claros (MG), a magistrada é religiosa, estudou em internato de freiras e defende pautas como o feminismo e os direitos das mulheres, sem abrir mão da objetividade jurídica em suas decisões. Solteira e sem filhos, prefere encontros restritos com amigos próximos e evita o uso de veículos oficiais fora do expediente. Conhecida pela franqueza, já se tornou alvo de críticas, mas mantém uma reputação de integridade e firmeza. Descrita como discreta e avessa a luxos, a ministra leva uma vida simples, dedica-se intensamente ao trabalho e mantém hábitos a rigor.

Agora, aos 71 anos, volta à linha de frente em um momento de grande visibilidade e relevância institucional. Ministra Cármen Lúcia: carreira Graduada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas) e mestre em Direito Constitucional pela UFMG, Cármen Lúcia também é professora titular da PUC Minas. Sua carreira pública começou em 1983, quando se tornou procuradora do estado de Minas Gerais.

Nos anos 1990, atuou em comissões de estudos constitucionais na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), tanto na seccional mineira quanto no Conselho Federal. Em 2001, foi nomeada procuradora-geral de Minas Gerais pelo então governador Itamar Franco, um dos cargos mais relevantes que ocupou antes de ingressar no STF. Além da magistratura, dedicou-se ao ensino como professora titular de Direito Constitucional na PUC-MG desde 1983.

Autora de várias obras jurídicas, mantém postura discreta e de grande influência institucional. No Tribunal Superior Eleitoral (TSE), presidiu as eleições de 2012. Desde junho de 2024, presidente a Corte, tendo sucedido Alexandre de Moraes e agora liderando a Justiça Eleitoral brasileira pelo biênio 2024–2026.

