Anderson Torres: quem é o ex-ministro de Justiça de Bolsonaro

Anderson Torres durante interrogatórios dos réus da ação penal 2668 / Crédito: ROSINEI COUTINHO/STF

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de segurança do Distrito Federal, é um dos sete réus julgados com o ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento acontece pela investigação de uma tentativa de golpe de Estado para impedir a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, após o resultado das eleições de 2022.