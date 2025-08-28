Flávio Dino: quem é o ministro do STF no julgamento de Bolsonaro

Jurista, político, professor e advogado, Dino exerceu cargos nos três Poderes da República. / Crédito: Gustavo Moreno/STF

Flávio Dino de Castro e Costa, 55 anos, é figura conhecida da política e do direito brasileiros. Natural de São Luís (MA), o magistrado e professor de direito constitucional construiu uma trajetória rara: exerceu cargos nos três Poderes da República até chegar ao Supremo Tribunal Federal (STF), onde tomou posse em fevereiro de 2024, após indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A seguir, O POVO apresenta mais fatos sobre a vida pessoal e profissional do ministro do STF.

Ministro Flávio Dino: carreira e história pessoal Flávio Dino herdou centenas de processos do gabinete do STF da ex-ministra Rosa Weber, aposentada em outubro de 2023. Crédito: Antonio Augusto/STF Nascido em 30 de abril de 1968, em São Luís, Flávio Dino vem de uma família tradicional do Maranhão ligada ao direito e à política. Seu pai, Sálvio Dino, foi vereador, deputado estadual e prefeito do município de João Lisboa. Seu irmão, Nicolao Dino, é subprocurador-geral da República. Desde jovem, Dino participou do movimento estudantil e foi aprovado em direito na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) aos 18 anos, instituição onde se formou em 1990 e tornou-se professor em 1994.

Com mestrado em direito constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), também lecionou na Universidade de Brasília (UnB). Antes de se tornar juiz, foi advogado e assessorou sindicatos de trabalhadores. Flávio Dino é casado com Daniela Lima e pai de três filhos: Marcelo, Vinícius e João. Ministro Flávio Dino: posicionamentos Dino é conhecido por atuação progressista, com ênfase na defesa da democracia, dos direitos humanos e do fortalecimento das instituições.

Durante sua carreira política, foi crítico de práticas de abuso de poder e frequentemente defendeu pautas sociais. No Ministério da Justiça, teve papel de destaque em debates sobre segurança pública e políticas de direitos civis. Como governador do Maranhão, buscou implementar políticas de combate à pobreza, educação e inclusão social. No STF, herda processos sensíveis, como os relacionados à pandemia de covid-19 e à concessão de indultos presidenciais, que testam sua capacidade de equilibrar a técnica jurídica com os impactos políticos de suas decisões.



Como Flávio Dino chegou ao STF O caminho de Dino até o Supremo foi construído ao longo de décadas. Ele foi: juiz federal por 12 anos,

deputado federal (2007–2011),

presidente da Embratur (2011–2014),

governador do Maranhão (2015–2022),

senador eleito em 2022 e

ministro da Justiça e Segurança Pública (2023–2024). Foi indicado ao STF por Lula em 27 de novembro de 2023. Após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), foi aprovado pelo Senado em 13 de dezembro, com 47 votos a favor e 31 contrários. Sua posse ocorreu em 22 de fevereiro de 2024.

