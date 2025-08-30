Luiz Fux é um magistrado cuja trajetória combina méritos técnicos, visão institucional e sensibilidade social. / Crédito: Antonio Augusto/STF

Enquanto o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro é aguardado, previsto para acontecer no dia 2 de setembro, muitos se perguntam sobre quem participa do processo até o veredito final. Nesse caso, um dos envolvidos para a tomada de decisão é Luiz Fux, ministro do Supremo Tribunal Federal. A seguir, O POVO apresenta mais fatos sobre a vida pessoal e profissional do ministro do STF.

Luiz Fux: quem o indicou, perfil e carreira do ministro do STF Luiz Fux é ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) desde março de 2011, indicado pela então presidente Dilma Rousseff. Sua aprovação no Senado foi praticamente unânime, com 68 votos a favor e apenas 2 contra. Fux faz parte da 1º Turma do STF que julgará o ex-presidente Jair Bolsonaro, na terça-feira, 2 de setembro, da ação penal que apura uma tentativa de golpe de Estado. Desde cedo, seu nome tem sido sinônimo de concurso público competitivo: passou em primeiro lugar como promotor de Justiça, juiz de Direito e desembargador no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Antes de ingressar no STF, atuou como promotor, magistrado de primeira instância, desembargador e ministro do Superior Tribunal de Justiça por uma década.

A partir daí, consolidou-se como um dos magistrados mais influentes da sua geração atuante, com forte vocação por direitos fundamentais e segurança jurídica. Sua atuação acadêmica é respeitada: é professor titular em Direito Processual Civil na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), doutor e coordenador do anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, o “Código Fux”, sancionado em 2016. Também é membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Filosofia.

Luiz Fux: uma trajetória marcada por inovação institucional Durante seu primeiro mandato como presidente do STF (2020–2022), Luiz Fux liderou uma transformação tecnológica no tribunal: elevou o uso do Plenário Virtual de 80% para quase 100%, estabeleceu o Inova STF e concretizou metas como o “Arquivo 100% Digital” e o programa “Corte Aberta”. Como resultado, quando encerrou sua gestão, o acervo de processos no STF atingiu o menor nível em 27 anos, um marco histórico para a eficiência institucional. Além disso, assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2018, com foco na luta contra notícias falsas e implementação da Lei da Ficha Limpa.