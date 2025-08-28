Cristiano Zanin: quem é o ministro do STF, presidente da 1ª Turma

Cristian Zanin, da primeira turma de ministros do STF, foi advogado do presidente Lula nos processos da Operação Lava-Jato / Crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil

Conheça a trajetória de Cristiano Zanin, o primeiro piracicabano a integrar a Suprema Corte. Indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o advogado de 49 anos ganhou notoriedade por sua atuação em casos emblemáticos, como a defesa de Lula na Operação Lava-Jato. A seguir, O POVO apresenta fatos sobre a vida pessoal e profissional do presidente da 1ª turma do STF.

Cristiano Zanin: história pessoal Filho do advogado Nelson Martins e de Roseli Martins, Cristiano Zanin Martins nasceu em Piracicaba, São Paulo. É casado desde 2004 com a também advogada Valeska Teixeira Zanin Martins, com quem tem três filhos. Cristiano Zanin: carreira no Direito Formado em Direito pela PUC-SP

Atuou como advogado entre os anos 2000 e 2023

Sócio-fundador do Zanin Martins Advogados

Cofundador do Instituto Lawfare

Escreveu o livro Lawfare: uma introdução (2019)

Foi professor de direito civil e de direito processual na Fadisp Zanin poderá ficar no cargo de ministro do STF até completar 75 anos Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil Como Zanin chegou ao STF Antes de ser indicado por Lula, em junho de 2023, para ocupar a vaga aberta pela aposentadoria de Ricardo Lewandowski, Cristiano Zanin já era conhecido por sua atuação como advogado do presidente desde 2013. Sua participação mais notória ocorreu na Operação Lava Jato, quando defendeu Lula em processos que resultaram na prisão do petista. As condenações, no entanto, foram anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) após recursos apresentados por Zanin.

O advogado também foi um dos responsáveis por levar o caso da condenação de Lula ao Comitê de Direitos Humanos da ONU. Esse foi o primeiro comunicado individual enviado à corte internacional em defesa de um cidadão brasileiro. A decisão favorável a Lula se tornou um paradigma internacional sobre o direito a um julgamento justo, consolidado no enunciado: “Toda e qualquer pessoa deve ser julgada por um juiz independente e imparcial.”

Com as anulações no STF, Lula pôde se candidatar novamente e venceu as eleições presidenciais de 2022.

Já em 3 de agosto de 2023, Cristiano Zanin foi eleito presidente da Primeira Turma do STF em votação unânime. Cristiano Zanin: decisões importantes A estreia do ministro no Plenário do STF ocorreu no julgamento das ações sobre a implantação da figura do juiz das garantias no processo penal. Foi o primeiro a votar e defendeu que a mudança mudaria "o rumo da Justiça brasileira para garantir julgamentos imparciais". Leia mais Jovem Pan é condenada a pagar R$ 25 mil a Zanin após comentarista chamá-lo de 'bandido' Sobre o assunto Jovem Pan é condenada a pagar R$ 25 mil a Zanin após comentarista chamá-lo de 'bandido'

Como relator, Zanin é responsável por processos de destaque, como a desoneração da folha de pagamento de funcionários de 17 setores da economia, discutida na Ação Direta de Inconstitucionalidade. É um dos ministros que julgará Bolsonaro e seus sete aliados, núcleo 1, por tentativa de golpe contra a posse de Lula em 2022. Foi alvo de pedidos das defesas dos réus Jair Bolsonaro, Walter Braga Netto e Mário Fernandes para que não participasse do julgamento, mas a Corte rejeitou os pedidos.