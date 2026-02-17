Fortaleza: Música, fé e conexão em retiros de Carnaval

Milhares de fiéis optaram por aproveitar o período de festejos fortalecendo a conexão com sua própria fé e comunidade. A forte chuva não atrapalhou a programação

Longe dos bloquinhos e da folia na rua , milhares de fiéis optaram por aproveitar os festejos carnavalescos em retiros espirituais na capital cearense.

Milhares de fiéis trocaram a folia por retiros espirituais como o Renascer e o Evoluir O evento Renascer, da comunidade Shalom, deve reunir 18 mil pessoas no Ginásio Paulo Sarasate Participantes destacam que a alegria do retiro é duradoura e fortalece a conexão com Deus O Hemoce montou um posto de coleta no local para reforçar os estoques de sangue do Estado A programação incluiu louvor, palestras e atividades sociais, mesmo sob a forte chuva na Capital.

A programação oferecida nesses espaços conta com momentos de louvor, adoração, palestras e animação, incluindo rodas de música gospel ao ritmo de samba e pagode .

Nem mesmo a intensa chuva da manhã desta terça-feira, 17, conseguiu atrapalhar os festejos. De acordo com os organizadores do Renascer, o evento deve reunir 18 mil participantes ao longo dos três dias .

Entre os dias 13 e 17 de fevereiro, participantes do Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe) marcaram presença na 26ª edição do Evoluir, um dos encontros cristãos mais tradicionais da Cidade.

Em Fortaleza, membros da Comunidade Católica Shalom se reuniram no Ginásio Paulo Sarasate, no Dionísio Torres, para celebrar o último dia da 40ª edição do Renascer, nesta terça-feira, 17.

A missionária descreve a experiência de vivenciar um Carnaval em um retiro como uma alegria totalmente diferente. “Não acaba na Quarta-feira de Cinzas, é eterna, como é o tema do nosso evento”, destaca.

Aos 22 anos, a missionária Alice Linhares já está na sua sétima participação, desta vez como responsável pelo setor de evangelização. Natural do município de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), ela conta que esta já é a sua quarta vez participando do Renascer, em Fortaleza.

O momento da Comunidade Católica Shalom é realizado em mais de 50 cidades brasileiras e se consolidou como uma alternativa para quem busca fortalecer a conexão espiritual durante o Carnaval.

Para ela, a participação massiva de jovens no evento significa que essas pessoas encontraram uma alegria verdadeira, capaz de preencher corações em meio a tantas diferentes propostas diferentes de celebrações.

Elas, que participam de atividades religiosas da Comunidade no bairro Bela Vista, optaram por curtir o Carnaval em família no retiro para ter um momento de adoração com Deus, longe dos perigos do mundo.

Em meio a uma roda de jovens brincando de jogar balão no ar, a profissional de serviços gerais Regina Paula Avelino, 41, e a sua filha, Rafaela Avelino, celebram o Carnaval. Esta é a segunda participação das duas no Renascer.

“Felicidade para mim é uma pessoa: Jesus Cristo. Buscamos felicidades em tantos lugares que são bons, que nos trazem alegria, mas a felicidade verdadeira para mim é a pessoa de Jesus Cristo (…) Muitos jovens escolhem vir para cá. O que há de diferente? O que eles encontraram? Só pode ser uma alegria diferente que preenche o coração e a vida deles”, confessa.

“É muito bom, eu me sinto como se fosse uma adolescente”, compartilha Regina, que confessa que sua atividade preferida do evento é dançar. Para ela, saúde e proximidade de Deus são os verdadeiros significados de felicidade no Carnaval.

“Essa proximidade com Deus é muito boa. A felicidade da gente não é só sair por aí curtindo o Carnaval bebendo e essas coisas, porque a maioria das pessoas que vão, penso eu que é por causa da bebida, mas a gente pode ser feliz de outras maneiras”, complementa.

Regina Paula Avelino, 41, e a sua filha, Rafaela Avelino, 21, participam pela segunda vez do Renascer Crédito: Gabriele Félix / Especial para O POVO

No auge da juventude, Rafaela explica que estar no evento representa um momento de dedicação que precede a Quaresma, período do ano litúrgico que antecede a Páscoa. Ela conta que conheceu o Renascer ao participar de outra festa religiosa, o Festival Halleluya.

“Antigamente, eu acabava indo para os carnavais, então este momento é marcante para mim, para eu deixar as coisas do mundo de lado e me voltar a Deus. O que me trouxe foi essa vontade de estar mais e mais próxima Dele”, diz.

Sua parte favorita do evento é o acolhimento e as músicas. Cantar, aliás, é uma habilidade que ela mostrou dominar ao fazer uma pequena demonstração de sua canção favorita.

Sobre a felicidade carnavalesca, ela descreve como sendo um momento para viver em família, sem deixar de lado a alegria.

“É um momento de festejar, mas sempre se policiando. Sem coisas extraordinárias e sem magoar Deus, porque infelizmente o mundo, às vezes, pensa que é sair do controle; mas não, é se voltar ao controle e à família”, pontua.

Doação de sangue atrai fiéis e fortalece estoque do Hemoce

O compromisso social é o que motiva a parceria do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) com o evento, que começou em 2003.

A iniciativa, que segue até as 17 horas desta terça-feira, 17 de fevereiro, contribui diretamente para o fortalecimento dos estoques de sangue do Estado, que costuma sofrer uma baixa durante o período de Carnaval.

Coordenadora da captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima fala sobre a importância da iniciativa para a população.

“Essas doações vão reforçar o nosso estoque de sangue para o feriadão. (O evento) tem um público predominantemente jovem e tem muitos jovens que vêm até o estande para doar pela primeira vez”, explica.

Nos dois primeiros dias do Renascer em Fortaleza, foram 193 doações.

“Todos os dias nós precisamos de doação, não somente no Carnaval. É uma data especial porque é um feriado prolongado, todo dia tem alguém precisando deste gesto de solidariedade. Quando você doa sangue você não ajuda só a salvar quatro vidas, mas ajuda a salvar uma família inteira”, declara.

Sentado ao lado da família, o analista financeiro Jeisiel Rodrigues, 47, é veterano quando o assunto é doação de sangue, iniciativa adotada há mais de oito anos.

Ele, que também é inscrito como doador de órgãos, estava acompanhado da esposa, a autônoma e estudante de enfermagem Yzi Loiola, 42; e das filhas, Maria Cecília, 15; e Laila Loiola, 7.

A mais nova, aliás, chegou a ganhar um “adesivo da coragem” ao chegar no estande de doação anunciando que gostaria de se tornar uma doadora, mesmo que a idade não permita. Apesar disso, a iniciativa deixou os pais orgulhosos.

Conforme critérios do Hemoce, os candidatos à doação de sangue com idade entre 16 e 17 anos devem apresentar o Termo de Consentimento assinado pelo responsável legal, disponível em doador.hemoce.ce.gov.br.

O limite de idade para a primeira doação é de 60 (sessenta) anos, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias.

Inscrito como doador de órgãos, o analista financeiro Jeisiel Rodrigues, 47, foi acompanhado da esposa, a autônoma e estudante de enfermagem Yzi Loiola, 42; e das filhas, Maria Cecília, 15; e Laila Loiola, 7. Crédito: Gabriele Félix / Especial para O POVO

“Ele disse que no período do Carnaval ia doar sangue, desde o início. Então eu disse que ia aproveitar e ir com ele, então aproveitei para fazer também”, diz Yzi, que ressalta a importância do exemplo para as filhas.

E acrescenta: “E a Laila, que é nossa filha, quando chegou aqui, chegou chorando porque queria doar, só que a gente explicou para ela que, por ser criança, ela ainda não pode doar. Aí tivemos a recepção da maravilhosa Nágela, que foi lá e acolheu a nossa filha e deu um selo de coragem, dizendo que daqui a dez anos ela poderá doar”, conta.

“É muito importante a doação de sangue, de medula, de órgãos. É uma forma de você se doar para o próximo também. A gente aproveitou o evento e veio para fazer a doação. É uma experiência maravilhosa participar de um evento católico. Nós somos uma família católica que temos essa consciência de estar no meio, participar de missas e de eventos que contribuem para que a gente cresça como família”, destaca Jeisiel.

Morador de Pacajus, mas em sua quarta participação no evento, o missionário Fabrício Camelo, 30, aproveitou a oportunidade para realizar sua primeira doação de sangue.

“O que me trouxe foi porque eu sempre tive vontade, mas quando eu tinha 10 anos, eu tive uma hepatite. Então, eu sabia que não podia doar”, explica.

Durante uma conversa com um médico, ele foi informado que poderia realizar a doação.

“Ele perguntou há quanto tempo, eu disse que já estava com 20 anos, que eu tinha 10 anos, e ele disse: ‘você pode doar’. Então, eu disse que no próximo evento que tivesse o Hemoce, eu ia passar para me informar e se pudesse, eu ia”, conta.

