Com evento encerrado, crianças mantêm folia sob chuva

Encerrada por segurança, programação deu lugar à brincadeira improvisada / Crédito: Camila Maia/ Especial para O POVO

A professora Kelliane Mourão já havia vivido a festa na Praça dos Mártires no ano anterior. Desta vez, foi surpreendida pela chuva iniciada por volta das 9h30min. Ainda assim, os pequenos Miguel, filho de 2 anos, e Ester, sobrinha de 10, continuaram aproveitando “um mela-mela improvisado”. “Infelizmente, hoje choveu muito forte e eles ainda estão curtindo”, contou.

Miguel, 2, e Ester, 10, transformaram as poças de chuva em parte da brincadeira. Crédito: Camila Maia/ Especial para O POVO Parte do público conseguiu acompanhar cerca de 40 minutos do show de Gal Saldanha. As apresentações do Projeto Carambola e da Tia Samila & Sua Turma, que seriam finalizadas às 12 horas, não foram concluídas após o desligamento dos geradores que abasteciam os equipamentos externos. Integrante da produção da banda da Tia Samila, Maísa Bento aproveitou a ocasião para levar a filha Maitê, de 5 anos, fantasiada de bombeira. Maitê já é quase “parte da banda” e é ensinada desde cedo sobre a importância da valorização cultural brasileira, como indica a mãe.

“A cultura precisa ser mostrada para a criança de forma correta. Com músicas voltadas para elas, fica mais fácil entender do que se trata, não apenas ouvir músicas de adulto”, avaliou Maísa. Maitê, 5, vestida de bombeira, acompanhou a festa de perto com a família Crédito: Camila Maia/ Especial para O POVO Entre serpentinas molhadas e pingos persistentes, personagens clássicos do Carnaval continuaram circulando pela praça. Princesas, super-heróis e fadas dividiram espaço com fantasias inovadoras, como a da pequena Alice Teles, de 4 anos, vestida como Rumi, personagem do filme de animação “Guerreiras do K-Pop”.