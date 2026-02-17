Com evento encerrado, crianças mantêm folia sob chuva no Carnaval do Passeio PúblicoDiante dos riscos provocados pela chuva e pela estrutura elétrica, o último dia de Carnaval na Praça dos Mártires deu lugar a brincadeiras improvisadas
Sob chuva intensa, a programação do Carnaval infantil do Passeio Público, no Centro de Fortaleza, foi encerrada por segurança mais cedo que o previsto na terça-feira, 17. Apesar do aguaceiro, foliões mirins continuaram a festa ao lado de seus familiares.
A professora Kelliane Mourão já havia vivido a festa na Praça dos Mártires no ano anterior. Desta vez, foi surpreendida pela chuva iniciada por volta das 9h30min. Ainda assim, os pequenos Miguel, filho de 2 anos, e Ester, sobrinha de 10, continuaram aproveitando “um mela-mela improvisado”. “Infelizmente, hoje choveu muito forte e eles ainda estão curtindo”, contou.
Parte do público conseguiu acompanhar cerca de 40 minutos do show de Gal Saldanha. As apresentações do Projeto Carambola e da Tia Samila & Sua Turma, que seriam finalizadas às 12 horas, não foram concluídas após o desligamento dos geradores que abasteciam os equipamentos externos.
Integrante da produção da banda da Tia Samila, Maísa Bento aproveitou a ocasião para levar a filha Maitê, de 5 anos, fantasiada de bombeira. Maitê já é quase “parte da banda” e é ensinada desde cedo sobre a importância da valorização cultural brasileira, como indica a mãe.
“A cultura precisa ser mostrada para a criança de forma correta. Com músicas voltadas para elas, fica mais fácil entender do que se trata, não apenas ouvir músicas de adulto”, avaliou Maísa.
Entre serpentinas molhadas e pingos persistentes, personagens clássicos do Carnaval continuaram circulando pela praça. Princesas, super-heróis e fadas dividiram espaço com fantasias inovadoras, como a da pequena Alice Teles, de 4 anos, vestida como Rumi, personagem do filme de animação “Guerreiras do K-Pop”.
Segundo a mãe, a médica Juliana Teles, de 30 anos, o longa é o favorito da filha. Apesar da tristeza com o encerramento antecipado, ela elogiou a segurança do evento e afirmou que a família pretende voltar no próximo ano.
Algumas famílias preferiram deixar o local devido à chuva. A situação também dificultou a venda de comidas e artigos carnavalescos por vendedores informais instalados na praça.
É o caso da vendedora Shirley Lerry, 21, que, ao lado do maridoo, da mãe e da filha, comercializava espumas, confetes e artigos de fantasia. A chuva já era esperada por ela desde quando começou a “serenar”. Mesmo assim, ela avaliou o movimento como positivo, marcado por grande presença de público e clima de alegria. A família também trabalha no tradicional Carnaval da Avenida Domingos Olímpio, na expectativa de concluir as vendas pela tarde.
Ao longo de quatro dias de programação iniciada no sábado, 14, cerca de oito atrações passaram pelo palco do Passeio Público. As atividades integram o ciclo carnavalesco de Fortaleza e fazem parte da iniciativa municipal Infância Viva Folia.