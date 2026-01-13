Unidade móvel do Hemoce estará em shopping no bairro Presidente Kennedy

Atendimentos ocorrem entre os dias 15 e 17 de janeiro, no Shopping RioMar Kennedy, com doação de sangue e cadastro para doação de medula óssea

Entre os dias 15 e 17 de janeiro, uma unidade móvel do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) estará no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza. Durante o período, a população poderá doar sangue e realizar o cadastro para doação de medula óssea . Os atendimentos acontecerão das 10 às 20 horas, no estacionamento externo (Piso E2) do empreendimento.

A unidade móvel do Hemoce é uma carreta adaptada, equipada com quatro cadeiras de coleta, salas de triagem, recepção e cantina. A estrutura conta ainda com uma equipe multiprofissional, formada por recepcionista, médico, enfermeira, técnico de enfermagem e zelador. O espaço tem capacidade para realizar até 60 atendimentos por dia.

Conforme explica a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), a escolha do local atende a uma demanda frequente dos seguidores das redes sociais do hemocentro, que solicitam a realização de coletas externas na região.

“Essa ação representa mais uma oportunidade para colaboradores do empreendimento, frequentadores e moradores do entorno realizarem sua primeira doação de sangue do ano. Neste mês, reforçamos o convite à população cearense para não dar férias à solidariedade, pois diariamente há pacientes que dependem de transfusão de sangue”, destaca Nágela Lima, coordenadora de captação de doadores do Hemoce.

Na última ação do Hemoce no local, realizada em agosto de 2025, foram coletadas 389 doações de sangue ao longo de duas semanas.