Palestras marcam encontro espírita em retiro de Carnaval

Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe) realiza a 26ª edição do Evoluir, um dos encontros espíritas cristãos mais tradicionais de Fortaleza. / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Longe da agitada folia carnavalesca, os retiros espirituais são uma opção para quem deseja viver o Carnaval fortalecendo manifestações de fé e reflexões. Nesta segunda-feira, 16, o Grupo Espírita Paulo e Estevão (Gepe) dá continuidade às atividades da 26ª edição do Evoluir, um dos encontros espíritas cristãos mais tradicionais de Fortaleza. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Com o tema “Se eles se calarem, as próprias pedras clamarão”, o evento reúne fiéis nas sedes Piedade, no bairro Joaquim Távora; e Água Fria, no bairro Luciano Cavalcante.

A programação teve início na sexta-feira, 13, e segue até a terça-feira de Carnaval, no dia 17 de fevereiro, das 9h30min às 11 horas. As inscrições para o evento são limitadas, custando R$20 por dia, e estão disponíveis nas livrarias do Gepe.

Na manhã desta segunda-feira, 16, O POVO acompanha a programação da sede Água Fria. Com uma movimentação tranquila neste terceiro dia de evento, os participantes se reúnem para a palestra de Caroline Treigher, com o tema: “Tempo de calar, tempo de falar”. O Evoluir promove ainda uma programação especial para crianças e adolescentes. Batizada de Despertar, a iniciativa realiza atividades criadas especialmente para os jovens. Felicidade e evolução espiritual Participando do evento desde sexta-feira, 13, Karolyne da Silva, 34, destaca que a felicidade está na “evolução do estado de consciência”, busca que motivou sua ida ao retiro este ano.

“O que me trouxe aqui foi isso, para poder me trazer esse estado de consciência mais elevado, para que eu possa me transformar em um ser humano melhor para todos, acreditando nessa unicidade que nós somos”, ressalta. Veterana no evento, Kayline da Silva, 37, conta que o Evoluir passou a fazer parte de sua programação ao optar por passar o Carnaval em Fortaleza. Para ela, há uma identificação com a fé raciocinada proposta pelo espiritismo, fazendo com que ela sinta uma elevação a nível de consciência ao participar do evento, momento que vibra uma “frequência de amor e felicidade”. Leia mais Gepe promove seminário "O Bom da Vida é Viver", em alusão ao Setembro Amarelo Sobre o assunto Gepe promove seminário "O Bom da Vida é Viver", em alusão ao Setembro Amarelo

“Eu sempre me sinto saindo mais rica do que eu entrei, de conhecimento. Os palestrantes sempre trazem temas muito bons. A gente começou com o Nilton, no sábado, com a Pedagogia Divina; ontem eu levei o pequeno para participar do Despertar. Eu não peguei a palestra da Eugênia, mas a gente ouve aqui com a Karol que traz a interpretação das escrituras bíblicas a partir de um outro prisma mais filosófico, trazendo a linguagem do simbólico”, conta. Matriarca do grupo, Kelma Cristina Gomes, 56, compartilha a felicidade de participar do encontro acompanhada de suas duas filhas e do neto, Marcelo Augusto, de 2 anos. “A gente vem em busca de conhecimento, de aprofundamento, para ter um autoconhecimento. A gente sabe que a nossa mudança de comportamento, a nossa evolução enquanto eu, pessoa, e eu, espiritual, vai reverberar na sociedade. Nos tornamos pessoas melhores, para colaborar com que isso também aconteça com os que estão próximos a nós”, descreve.