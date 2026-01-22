Hemoce recebe Circo do Tirú para incentivar a doação de sangue antes do período de Carnaval

Hemoce recebe Circo do Tirú para incentivar a doação voluntária de sangue / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) recebeu, na manhã desta quinta-feira, 22, uma apresentação de artistas do Circo do Tirú. A ação teve como objetivo incentivar a doação voluntária de sangue neste mês de janeiro, marcado por férias, antecede o período de Carnaval. A atividade ocorreu na sede do Hemocentro, no bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza. Os artistas realizaram um pocket show para o público que estava no local para doação, com números de contorcionismo, malabarismo, acrobacias e palhaçaria.

A coordenadora de captação de doadores do Hemoce, Nágela Lima, explicou que a mobilização é tradicional no mês de janeiro. “É uma ação voltada para a campanha de férias, em que lembramos a população da importância de doar também nesse período — porque não existe férias da solidariedade”, afirmou. Ela detalha que o estoque atual de sangue no Estado está em nível considerado seguro. Contudo, a proximidade do Carnaval reforça a necessidade de manter os estoques. “É fundamental manter um estoque seguro e adequado para atender a qualquer eventualidade.” A coordenadora destaca ainda que as doações são essenciais não apenas em situações de emergência. “Todos os dias há alguém precisando dessa doação — seja para uma cirurgia eletiva, seja um paciente com câncer, que necessita dessas ‘bolsinhas de amor’ para continuar o tratamento”, disse.

Há tipos sanguíneos considerados prioritários. “Todos os tipos sanguíneos são importantes, mas, neste momento, estamos convidando especialmente os doadores dos tipos O- e A-”, explicou Nágela. Ela ressalta que o fator Rh negativo representa uma parcela menor da população, o que exige atenção contínua para manter a estabilidade dos estoques. Para a coordenadora, a parceria com o circo soma cultura e responsabilidade social. “O circo traz alegria e talento, mas também pode desenvolver ações como essa da doação de sangue. Somos muito gratos por esse apoio.” Durante a manhã, a unidade do Hemoce recebeu a presença em peso de um grupo de jovens participantes da seleção complementar do Exército. Entre eles estava Emanuel Iko, de 19 anos. Ele explica que a doação faz parte do processo militar.

Ele destaca que já tinha o forte desejo de ser um doador. “É ajudar quem precisa. Pode ser que um dia eu também precise e alguém possa me ajudar. É muito gratificante fazer isso.” Outro jovem doador foi João Felipe, de 18 anos, que participou pela primeira vez da doação e acabou interagindo com os palhaços do Circo do Tirú durante a apresentação de malabarismo. “Fui pego de surpresa”, comenta. “Hoje eu vim fazer a minha primeira doação, principalmente com o objetivo de ajudar outras pessoas. Estou com o sentimento de que vou poder ajudar alguém.”