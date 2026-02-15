Movimento tranquilo marca CE-085 rumo a Paracuru durante o Carnaval

Movimento tranquilo marca CE-085 rumo a Paracuru durante o CarnavalEnquanto Paracuru reúne mais de 100 mil foliões em dois dias de festa, a CE-085 registra movimento tranquilo neste domingo,15, com fluxo considerado dentro da normalidade entre Fortaleza e o litoral
No rumo de Paracuru, o trânsito quieto na CE-085 faz parecer até que não há Carnaval acontecendo. Embora os policiais rodoviários ainda não tenham dados oficiais, o clima é de tranquilidade e de pouco fluxo de veículos entre Fortaleza e as praias nesse trajeto neste domingo, 15.
Diferentemente de outros anos, quando o aumento no deslocamento para o litoral costuma provocar retenções e lentidão em horários de pico, a movimentação registrada nesta tarde foi considerada dentro da normalidade para um fim de semana comum.
Nos trechos monitorados, viaturas da Polícia Rodoviária Estadual mantiveram fiscalização de rotina.
Paracuru já recebeu mais de 100 mil pessoas em duas noites de Carnaval
Nos dois primeiros dias de Carnaval, Paracuru já contabiliza mais de 100 mil foliões, segundo a Prefeitura. A cidade, situada a cerca de 80 quilômetros de Fortaleza, estruturou a Arena Paracuru Folia, espaço preparado para receber até 50 mil pessoas por noite.
