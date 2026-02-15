Movimento tranquilo marca CE-085 rumo a Paracuru durante o Carnaval

Enquanto Paracuru reúne mais de 100 mil foliões em dois dias de festa, a CE-085 registra movimento tranquilo neste domingo,15, com fluxo considerado dentro da normalidade entre Fortaleza e o litoral

No rumo de Paracuru, o trânsito quieto na CE-085 faz parecer até que não há Carnaval acontecendo. Embora os policiais rodoviários ainda não tenham dados oficiais, o clima é de tranquilidade e de pouco fluxo de veículos entre Fortaleza e as praias nesse trajeto neste domingo, 15.

