Hemoce recebe doações de sangue no estacionamento de shopping de Fortaleza

Atendimento aos doadores voluntários será realizado entre os dias 15 e 17 de janeiro, das 10h às 20 horas, no estacionamento externo (Piso E2) do RioMar Kennedy / Crédito: Divulgação / Hemoce

A unidade móvel do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) estará no shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, entre os dias 15 e 17 de janeiro. O atendimento aos voluntários interessados em doar sangue e realizar o cadastro para doação de medula óssea será realizado das 10h às 20 horas, no estacionamento externo (Piso E2). SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O veículo adaptado tem capacidade para atender aproximadamente 60 pessoas por dia. A unidade conta com quatro cadeiras de coleta, salas de triagem, recepção e cantina, além de uma equipe multiprofissional, formada por recepcionista, médico, enfermeira, técnico de enfermagem e zelador.