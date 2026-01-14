Hemoce recebe doações de sangue no estacionamento de shopping de Fortaleza

Hemoce recebe doações de sangue no estacionamento de shopping de FortalezaUnidade móvel do Hemoce estará no estacionamento do shopping entre os dias 15 e 17 de janeiro, das 10h às 20 horas
A unidade móvel do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) estará no shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, entre os dias 15 e 17 de janeiro. O atendimento aos voluntários interessados em doar sangue e realizar o cadastro para doação de medula óssea será realizado das 10h às 20 horas, no estacionamento externo (Piso E2).
O veículo adaptado tem capacidade para atender aproximadamente 60 pessoas por dia. A unidade conta com quatro cadeiras de coleta, salas de triagem, recepção e cantina, além de uma equipe multiprofissional, formada por recepcionista, médico, enfermeira, técnico de enfermagem e zelador.
Na última vez que o serviço itinerante do Hemoce esteve no local, em agosto de 2025, foram registradas 389 doações de sangue em duas semanas de ação.
A iniciativa integra o projeto Hemoce Perto de Você, que tem como objetivo facilitar o acesso da população ao serviço de doação de sangue.
Em 10 anos, a realização de doações de sangue para o Hemoce, em parceria com o grupo JCPM, responsável por administrar os shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza, já atingiu a marca de 10.275 doações de sangue.
Como se tornar um doador de sangue?
Para realizar a doação de sangue, o voluntário precisa estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos. No dia da coleta, é preciso apresentar um documento oficial com foto.
Para voluntários menores de 18 anos, é necessário apresentar o termo de consentimento padrão assinado pelos pais ou responsável legal. O termo está disponível no site do hemocentro.
Como solicitar o serviço itinerante do Hemoce?
O Hemoce conta com outra unidade móvel, um ônibus, para a realização de coletas externas para o recebimento de doação de sangue e o cadastro de doadores de medula óssea.
O trabalho é feito em parceria com empresas, universidades, supermercados, escolas, entre outros.
Em Fortaleza, a solicitação dos serviços itinerantes do Hemoce pode ser realizada pelo número (85) 3106-3654 ou pelo endereço eletrônico [email protected]. No interior do Ceará, os interessados podem procurar o atendimento no hemocentro mais próximo.
Serviço
Unidade móvel do Hemoce no RioMar Kennedy
Dias: 15, 16 e 17 de janeiro
Horário: das 10 às 20 horas
Local: Estacionamento Externo - RioMar Kennedy, Av. Sgt. Hermínio, 3100 - Pres. Kennedy
Quem pode doar: pessoas entre 16 e 69 anos. Menores de idade devem apresentar o termo de consentimento assinado pelo responsável legal, disponível no site do Hemoce
Como doar: levar documento oficial com foto, estar em boas condições de saúde, bem alimentado, pesar acima de 50 kg e ter entre 16 e 69 anos
Mais informações: @riomarkennedy