Carnaval 2026: a festa das crianças no Parque Rachel de Queiroz

Carnaval 2026: a festa das crianças no Parque Rachel de QueirozEntre fantasias diversas e bolhas de sabão, famílias ocupam o Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy, em busca de uma folia tranquila e segura para as crianças
Neste domingo, 15, o riso e as brincadeiras das crianças marcam mais um dia de Carnaval em meio ao verde do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. O local se consolidou como um polo infantil, reunindo famílias inteiras em uma celebração pensada para os pequenos foliões, mas que encanta todas as idades.
Ao som de Patrícia Trajano e os Pardieiros, com músicas que atravessam gerações, crianças — e até mesmo animais — fantasiadas de super-heróis, princesas e personagens diversos ocupam o parque, transformando o espaço em um grande quintal coletivo.
A folia atraiu a família de Larissa Silva, 32, que levou seus dois filhos, Aldair Guilherme, 7, e Ana Júlia, 8, além da cadelinha Marisol, de um aninho, que desfila pelo parque com enfeites carnavalescos.
"O espírito do Carnaval é isso. Não é só aquela 'cachaçada', aquela coisa de adulto, mas também as crianças", afirma Larissa. Cada um foi fantasiado de algo que gosta; Ana Júlia escolheu a Arlequina, enquanto Aldair ainda procura tinta amarela para completar sua fantasia de Goku, personagem de Dragon Ball.
Entre uma música e outra, o tradicional “mela-mela” também anima a programação e impulsiona as vendas no parque. Há três anos no local, o vendedor Everton Andrade aposta em confetes, estralinhos e brinquedos temáticos.
Segundo ele, além das famosas nuvens de goma que pintam de branco as roupas e adereços coloridos, o destaque deste ano é a "pistolinha" de bolhas de sabão, o item mais procurado entre a criançada. “Tá tendo uma boa aceitação”, comemora.
Famílias curtem Carnaval no Parque Rachel de Queiroz pela primeira vez
Rachel Carvalho e Rodrigo Monte, ambos de 43 anos, levaram a filha Ana Elisabete, de 10 anos, para curtir o parque pela primeira vez. A tradição carnavalesca da família costuma ser no Passeio Público, mas com a descentralização da festa na cidade, Rodrigo conta que decidiram emendar as duas programações, já que o parque é perto de casa.
Eles chegaram às 16h e se sentem à vontade para deixar a filha brincar. Ana Elisabete veste-se de Mulher-Maravilha, enquanto a mãe, Rachel, a acompanha fantasiada de abacaxi.
Também é a primeira vez do casal Francisco Ítalo e Aline do Nascimento, ambos de 38 anos, curtindo o ciclo carnavalesco no local após verem a programação pelo Instagram. Os dois destacam a segurança e a tranquilidade do parque.
"Estamos vendo que aqui está cheio de gente que veio para brincar, não para fazer baderna. Isso está sendo nota mil", afirma o casal, acompanhado de amigos e familiares. Gil Rodrigues, 47, irmão de Aline, descreveu a festa como "perfeita" e defende que todas as praças deveriam seguir esse modelo.
Este ano, o parque é um dos sete polos oficiais do Carnaval, que tem como tema "Na Batida dos 300" em antecipação às comemorações pelos 300 anos de Fortaleza. O Parque Rachel de Queiroz e o Passeio Público são os locais voltados para a programação infantil.
As demais atrações se espalham entre a Praça da Gentilândia, no Benfica; a Avenida Domingos Olímpio, palco histórico dos desfiles de maracatu; o Mercado dos Pinhões; a Mocinha, no Meireles; e o Aterrinho da Praia de Iracema.
Já Mário Barbosa, 44, e Francisca Silvana, 41, moradores da região, preferiram o gramado para assistir à filha de dois anos brincar. "Quero passar para ela que o Carnaval é uma coisa tranquila", diz Francisca. Mário foi o responsável por customizar a fantasia de Mulher-Maravilha de Silvana e a de "policial do FBI" para a pequena.
Colaborou repórter Victor Marvyo/O POVO
