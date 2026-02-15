Carnaval 2026: a festa das crianças no Parque Rachel de Queiroz

Carnaval infantil no Parque Rachel de Queiroz. / Crédito: João Filho Tavares

Neste domingo, 15, o riso e as brincadeiras das crianças marcam mais um dia de Carnaval em meio ao verde do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy, em Fortaleza. O local se consolidou como um polo infantil, reunindo famílias inteiras em uma celebração pensada para os pequenos foliões, mas que encanta todas as idades. Ao som de Patrícia Trajano e os Pardieiros, com músicas que atravessam gerações, crianças — e até mesmo animais — fantasiadas de super-heróis, princesas e personagens diversos ocupam o parque, transformando o espaço em um grande quintal coletivo.

A folia atraiu a família de Larissa Silva, 32, que levou seus dois filhos, Aldair Guilherme, 7, e Ana Júlia, 8, além da cadelinha Marisol, de um aninho, que desfila pelo parque com enfeites carnavalescos.

"O espírito do Carnaval é isso. Não é só aquela 'cachaçada', aquela coisa de adulto, mas também as crianças", afirma Larissa. Cada um foi fantasiado de algo que gosta; Ana Júlia escolheu a Arlequina, enquanto Aldair ainda procura tinta amarela para completar sua fantasia de Goku, personagem de Dragon Ball. Entre uma música e outra, o tradicional "mela-mela" também anima a programação e impulsiona as vendas no parque. Há três anos no local, o vendedor Everton Andrade aposta em confetes, estralinhos e brinquedos temáticos.

Famílias curtem Carnaval no Parque Rachel de Queiroz pela primeira vez Rachel Carvalho e Rodrigo Monte, ambos de 43 anos, levaram a filha Ana Elisabete, de 10 anos, para curtir o parque pela primeira vez. A tradição carnavalesca da família costuma ser no Passeio Público, mas com a descentralização da festa na cidade, Rodrigo conta que decidiram emendar as duas programações, já que o parque é perto de casa. Eles chegaram às 16h e se sentem à vontade para deixar a filha brincar. Ana Elisabete veste-se de Mulher-Maravilha, enquanto a mãe, Rachel, a acompanha fantasiada de abacaxi.