Chuvas intensas: 117 cidades do CE estão sob perigo potencial

Ceará recebeu dois avisos de risco potencial para chuvas intensas em 117 municípios, com possibilidade de rajadas de ventos e trovoadas isoladas
Ceará recebeu dois avisos de risco potencial para chuvas intensas em 117 municípios, dentro do Noroeste e Sul, com possibilidade de rajadas de ventos e trovoadas isoladas. Análise para diagnóstico veio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).

Quadra chuvosa: mais de 40 municípios têm acumulados; VEJA

Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém e noroeste do Sertão Central e Inhamuns podem conter influências das 13 às 23 horas desta terça-feira, ao longo de 69 cidades.

Já áreas do sul do Estado, como Cariri e sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, estão sob aviso entre às 22 horas desta terça às 9 horas desta quarta-feira, 18, em 48 localidades.

Segundo dados parciais da Funceme, houve chuva em 51 municípios nas últimas 24 horas. Paracuru registrou o maior índice pluviométrico, com 31 milímetros (mm).

Apesar de Fortaleza ter marcado 4 mm, volumes na Capital deixaram ruas alagadas no Centro e Edson Queiroz. 

Bairros como Aldeota, Bairro de Fátima, Benfica e Dionísio Torres também registraram precipitações. Foi possível visualizar lixo em meio a água na Avenida Heráclito Graça.

Capital não foi incluída na lista da Funceme.

Veja a seguir municípios sob aviso de chuvas intensas

  • Noroeste
  1. Acaraú
  2. Alcântaras
  3. Amontada
  4. Barroquinha
  5. Bela Cruz
  6. Camocim
  7. Chaval
  8. Cruz
  9. Granja
  10. Itarema
  11. Jijoca de Jericoacoara
  12. Marco
  13. Martinópole
  14. Massapê
  15. Meruoca
  16. Miraíma
  17. Moraújo
  18. Morrinhos
  19. Santana do Acaraú
  20. Senador Sá
  21. Sobral
  22. Uruoca
  23. Apuiarés
  24. General Sampaio
  25. Irauçuba
  26. Itapajé
  27. Itapipoca
  28. Paracuru
  29. Paraipaba
  30. Paramoti
  31. Pentecoste
  32. São Gonçalo do Amarante
  33. São Luís do Curu
  34. Tejuçuoca
  35. Trairi
  36. Tururu
  37. Umirim
  38. Uruburetama
  39. Ararendá
  40. Cariré
  41. Carnaubal
  42. Coreaú
  43. Croatá
  44. Forquilha
  45. Frecheirinha
  46. Graça
  47. Groaíras
  48. Guaraciaba do Norte
  49. Hidrolândia
  50. Ibiapina
  51. Ipaporanga
  52. Ipu
  53. Ipueiras
  54. Mucambo
  55. Nova Russas
  56. Pacujá
  57. Pires Ferreira
  58. Poranga
  59. Reriutaba
  60. São Benedito
  61. Tianguá
  62. Ubajara
  63. Varjota
  64. Viçosa do Ceará
  65. Catunda
  66. Crateús
  67. Monsenhor Tabosa
  68. Santa Quitéria
  69. Tamboril
  • Sul
  1. Jaguaribana
  2. Ereré
  3. Icó
  4. Jaguaribe
  5. Orós
  6. Pereiro
  7. Abaiara
  8. Altaneira
  9. Aurora
  10. Baixio
  11. Barro
  12. Brejo Santo
  13. Caririaçu
  14. Cariús
  15. Cedro
  16. Crato
  17. Farias Brito
  18. Granjeiro
  19. Ipaumirim
  20. Jardim
  21. Jati
  22. Juazeiro do Norte
  23. Jucás
  24. Lavras da Mangabeira
  25. Mauriti
  26. Milagres
  27. Missão Velha
  28. Nova Olinda
  29. Penaforte
  30. Porteiras
  31. Santana do Cariri
  32. Umari
  33. Várzea Alegre
  34. Acopiara
  35. Aiuaba
  36. Antonina do Norte
  37. Araripe
  38. Arneiroz
  39. Assaré
  40. Campos Sales
  41. Catarina
  42. Iguatu
  43. Parambu
  44. Potengi
  45. Quixelô
  46. Saboeiro
  47. Salitre
  48. Tarrafas

