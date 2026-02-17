Chuvas intensas: 117 cidades do CE estão sob perigo potencial

Chuvas intensas: 117 municípios do Ceará estão sob perigo potencialCeará recebeu dois avisos de risco potencial para chuvas intensas em 117 municípios, com possibilidade de rajadas de ventos e trovoadas isoladas
Ceará recebeu dois avisos de risco potencial para chuvas intensas em 117 municípios, dentro do Noroeste e Sul, com possibilidade de rajadas de ventos e trovoadas isoladas. Análise para diagnóstico veio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme).
Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém e noroeste do Sertão Central e Inhamuns podem conter influências das 13 às 23 horas desta terça-feira, ao longo de 69 cidades.
Já áreas do sul do Estado, como Cariri e sul das macrorregiões da Jaguaribana e Sertão Central e Inhamuns, estão sob aviso entre às 22 horas desta terça às 9 horas desta quarta-feira, 18, em 48 localidades.
Segundo dados parciais da Funceme, houve chuva em 51 municípios nas últimas 24 horas. Paracuru registrou o maior índice pluviométrico, com 31 milímetros (mm).
Apesar de Fortaleza ter marcado 4 mm, volumes na Capital deixaram ruas alagadas no Centro e Edson Queiroz.
Bairros como Aldeota, Bairro de Fátima, Benfica e Dionísio Torres também registraram precipitações. Foi possível visualizar lixo em meio a água na Avenida Heráclito Graça.
Capital não foi incluída na lista da Funceme.
Veja a seguir municípios sob aviso de chuvas intensas
- Noroeste
- Acaraú
- Alcântaras
- Amontada
- Barroquinha
- Bela Cruz
- Camocim
- Chaval
- Cruz
- Granja
- Itarema
- Jijoca de Jericoacoara
- Marco
- Martinópole
- Massapê
- Meruoca
- Miraíma
- Moraújo
- Morrinhos
- Santana do Acaraú
- Senador Sá
- Sobral
- Uruoca
- Apuiarés
- General Sampaio
- Irauçuba
- Itapajé
- Itapipoca
- Paracuru
- Paraipaba
- Paramoti
- Pentecoste
- São Gonçalo do Amarante
- São Luís do Curu
- Tejuçuoca
- Trairi
- Tururu
- Umirim
- Uruburetama
- Ararendá
- Cariré
- Carnaubal
- Coreaú
- Croatá
- Forquilha
- Frecheirinha
- Graça
- Groaíras
- Guaraciaba do Norte
- Hidrolândia
- Ibiapina
- Ipaporanga
- Ipu
- Ipueiras
- Mucambo
- Nova Russas
- Pacujá
- Pires Ferreira
- Poranga
- Reriutaba
- São Benedito
- Tianguá
- Ubajara
- Varjota
- Viçosa do Ceará
- Catunda
- Crateús
- Monsenhor Tabosa
- Santa Quitéria
- Tamboril
- Sul
- Jaguaribana
- Ereré
- Icó
- Jaguaribe
- Orós
- Pereiro
- Abaiara
- Altaneira
- Aurora
- Baixio
- Barro
- Brejo Santo
- Caririaçu
- Cariús
- Cedro
- Crato
- Farias Brito
- Granjeiro
- Ipaumirim
- Jardim
- Jati
- Juazeiro do Norte
- Jucás
- Lavras da Mangabeira
- Mauriti
- Milagres
- Missão Velha
- Nova Olinda
- Penaforte
- Porteiras
- Santana do Cariri
- Umari
- Várzea Alegre
- Acopiara
- Aiuaba
- Antonina do Norte
- Araripe
- Arneiroz
- Assaré
- Campos Sales
- Catarina
- Iguatu
- Parambu
- Potengi
- Quixelô
- Saboeiro
- Salitre
- Tarrafas