Chuvas intensas: 117 cidades do CE estão sob perigo potencial

Ceará recebe dois avisos para chuvas intensas a partir desta terça-feira, 17 / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

Ceará recebeu dois avisos de risco potencial para chuvas intensas em 117 municípios, dentro do Noroeste e Sul, com possibilidade de rajadas de ventos e trovoadas isoladas. Análise para diagnóstico veio da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Quadra chuvosa: mais de 40 municípios têm acumulados; VEJA



Ibiapaba, Litoral Norte, Litoral do Pecém e noroeste do Sertão Central e Inhamuns podem conter influências das 13 às 23 horas desta terça-feira, ao longo de 69 cidades.