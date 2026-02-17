Segunda-feira de Carnaval em Aquiraz leva mistura de ritmos ao público

Segunda-feira de Carnaval em Aquiraz leva mistura de ritmos ao públicoRapper carioca Filipe Ret foi a atração principal da noite que teve ainda Jotavê e Henry Freitas no polo principal da Prainha; hoje tem Alok, Zé Neto & Cristiano e Caio Lívio
A noite de segunda-feira de Carnaval em Aquiraz começou oficialmente com a apresentação de Jotavê, que subiu ao palco às 22h e agitou a multidão com a fusão entre o forró contemporâneo e influências das batidas urbanas, marca registrada do paraibano.
Na sequência, se apresentaram o cantor, músico e compositor pernambucano Henry Freitas, que tem repertório dedicado à mistura forró com pagode, sertanejo, funk e trap. O rapper carioca Filipe Ret, autor de sucessos como "Rap da Lealdade" e "Acima de Mim Só Deus", finalizou a noite ao som de hip hop.
Com uma superestrutura montada para receber um grande público durante o Carnaval, Aquiraz instalou três arenas nas praias do Batoque, Iguape e a principal, na Prainha, localizada na avenida Beira Mar.
Em relação à segurança, houve revista de todos os foliões que se aproximam da área da festa na Prainha, com um grande espaço gratuito à disposição do público.
Também ficou reservada uma área lateral para os camarotes (estes não gratuitos), com mais conforto e segurança em estruturas montadas pelos patrocinadores.
Gecyh, Brena, Rafa e Carol saíram de Fortaleza para assistir ao show do Henry Freitas e curtir a noite de Carnaval. Foi a primeira vez das amigas em Aquiraz, e o grupo não conseguia esconder a empolgação e as expectativas no terceiro dia de festa.
Já as amigas Vanessa e Denise, também de Fortaleza, viajaram com a intenção de acompanhar o ídolo Filipe Ret. Questionadas se rap e hip hop combinavam com o Carnaval no Ceará, Vanessa foi enfática: “Ele é maravilhoso, combina com todo lugar!”, disse, enquanto mostrava o copo com a foto do cantor.
"Temos a expectativa de receber de 100 a 150 mil pessoas por dia em um Carnaval super organizado e sem confusão, pensado para ser uma festa de paz e das famílias.", destacou Bruno Gonçalves (PL/PRD), prefeito de Aquiraz. "E ainda tivemos como destaque a Alaninha, que subiu no palco no show do Pedro Sampaio, no domingo, e foi o sucesso do Carnaval", acrescentou.
O encerramento do Carnaval em Aquiraz será nesta terça-feira, 17, e a festa será por conta do DJ Alok, além da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano e do cantor Caio Lívio. (Com informações do repórter Marcelo Bloc)