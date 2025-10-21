Evangelizar é Preciso e Hemoce se unem para doação de sangue

Evangelizar é Preciso e Hemoce se unem para doação de sangueTrabalho em conjunto busca aliar fé para abastecer estoque dessa segunda-feira, 20, ao próximo sábado, 25. Doações podem ser feitas nas unidades do Hemocentro
Doação de sangue voluntária será estimulada durante o evento Evangelizar é Preciso Fortaleza para compor banco de estoque do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Trabalho em conjunto ocorre pelo 12º ano consecutivo.
Dessa segunda-feira, 20, a este sábado, 25, Reginaldo Manzotti, padre e fundador da atração, convida engajamento dos fiéis. "Dia D" de doação será realizado nesta sexta-feira, 24, em todas as unidades do Hemoce.
Já a 18ª edição do evento católico ocorre neste sábado, 25, a partir das 12 horas, no aterro da Praia de Iracema, na Capital.
"[...] Além de atrair novos doadores, sensibiliza a sociedade sobre a importância de manter esse gesto de solidariedade regularmente. Convidamos a população cearense a participar desse momento de empatia e responsabilidade social, que contribui para salvar vidas”, orientou Luany Mesquita, diretora-geral do Hemoce.
Material contribui para transfusões, cirurgias, tratamentos de pacientes com câncer, neonatologia e atendimentos de urgência e emergência em todo o Estado. Fica à cargo do Hemocentro ainda o atendimento transfusional de cerca de 500 unidades de saúde, distribuídas nos 184 municípios cearenses.
“Doar sangue é um gesto de amor concreto, que salva vidas e manifesta, na prática, o mandamento de Jesus: ‘Amai-vos uns aos outros’. No Dia D, convido cada um a abrir o coração e estender o braço em solidariedade. Um simples ato pode se transformar em milagre para quem mais precisa”, afirmou o sacerdote.
De acordo com a Sesa, os atributos para se candidatar à doação de sangue são: estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto.
Interessados menores de idade devem estar com termo de consentimento assinado pelos responsáveis legais.
Confira locais fixos de doação de sangue do Hemoce
Fortaleza
- Hemoce Sede
Onde: av. José Bastos, 3390, Rodolfo Teófilo - Fortaleza (CE)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17h30min; aos sábados, das 7 às 16 horas; aos domingos, das 7 às 13 horas
- Hemoce Praça das Flores
Onde: av. Desembargador Moreira, s/n, Aldeota - Fortaleza (CE)
Quando: de terça a sábado, das 7 às 12h30min e 14 às 16 horas
- Hemoce Shopping Iguatemi Bosque
Onde: av. Washington Soares, 85, piso 2, Edson Queiroz - Fortaleza (CE)
Quando: de segunda a sábado, das 10 às 21 horas, e aos domingos, das 13 às 20 horas
Mais informações: (85) 99681 7597 (WhatsApp) | (85) 3208 0805 (Telefone)
Interior do Estado
- Crato
Onde: rua Coronel Antônio Luís, 1.111, Pimenta - Crato (CE)
Contato: (88) 3102 1260 (WhatsApp) / (88) 3102 1261
Quando: de segunda a sexta-feira, das 7 às 17h30min
- Juazeiro do Norte
Onde: rua Beata Maria de Araújo, 30, Romeirão - Juazeiro do Norte (CE)
Contato: (88) 3102 1170 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sábado, das 7 às 7h15min
- Iguatu
Onde: rua Edilson de Melo Távora, s/n, Esplanada II - Iguatu (CE)
Contato: (88) 3581 9408 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17 horas
- Quixadá
Onde: av. Francisco Almeida Pinheiro, 2340, Planalto Universitário, ao lado da Maternidade Jesus Maria e José - Quixadá (CE)
Contato: (88) 98184 1564 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 17 horas
- Sobral
Onde: av. Dr. José Arimathéa Monte e Silva, 300, Junco. Sobral (CE)
Contato: (88) 3677 1512 (WhatsApp)
Quando: de segunda a sexta, das 7 às 18 horas; aos sábados, das 8 às 12 horas
Mais informações: site do Hemoce