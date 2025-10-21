Evangelizar é Preciso e Hemoce se unem para doação de sangue

Imagem de apoio ilustrativo: doação de sangue será estimulada pelo evento "Evangelizar é Preciso Fortaleza" para compor banco de estoque do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) / Crédito: Samuel Setubal

Doação de sangue voluntária será estimulada durante o evento Evangelizar é Preciso Fortaleza para compor banco de estoque do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Trabalho em conjunto ocorre pelo 12º ano consecutivo. Hemoce tem o maior número de doações em 30 anos; VEJA



Dessa segunda-feira, 20, a este sábado, 25, Reginaldo Manzotti, padre e fundador da atração, convida engajamento dos fiéis. "Dia D" de doação será realizado nesta sexta-feira, 24, em todas as unidades do Hemoce.

“Doar sangue é um gesto de amor concreto, que salva vidas e manifesta, na prática, o mandamento de Jesus: ‘Amai-vos uns aos outros’. No Dia D, convido cada um a abrir o coração e estender o braço em solidariedade. Um simples ato pode se transformar em milagre para quem mais precisa”, afirmou o sacerdote. De acordo com a Sesa, os atributos para se candidatar à doação de sangue são: estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter de 16 a 69 anos e apresentar um documento oficial com foto. Interessados menores de idade devem estar com termo de consentimento assinado pelos responsáveis legais.