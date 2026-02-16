Carnaval no Mercado dos Pinhões tem repertório diversificado

Foliões pulam 3º dia de Carnaval no Mercado dos Pinhões com repertório diversificadoO terceiro dia de folia no Mercado dos Pinhões foi marcado contou com uma programação que misturou diferentes ritmos, idades e fantasias
Resumo
Foliões usaram fantasias criativas, como "Os Flintstones"
A trilha sonora contou com Que Extrago, Roberta Fiúza, Yane Caracas e Mulher Barbada
O Mercado dos Pinhões foi elogiado por sua estrutura e pela vista do pôr do sol
O terceiro dia de folia no Mercado dos Pinhões, nesta segunda-feira, 16, foi marcado por um público diverso e muita criatividade, com uma programação que misturou diferentes ritmos, idades e fantasias.
A trilha sonora da segunda-feira foi pensada para manter a energia alta do início ao fim. A festa começou às 16 horas, com o grupo Que Extrago animando os foliões, que mostraram talento nas coreografias ao som de clássicos de Gretchen e É o Tchan, por exemplo.
A programação continuou com a performance de Roberta Fiúza às 17 horas. À medida que o sol se punha, Yane Caracas assumiu o palco às 18h30min, preparando o terreno para o encerramento com a Mulher Barbada, às 20 horas.
Essa diversidade musical é uma marca do polo, que nos dias anteriores já havia apresentado desde o samba tradicional de "Pai para Filha" e sucessos de axé como "Pequena Eva", até a música pop de Lady Gaga e Madonna, trazida por movimentos independentes.
Um momento para mostrar criatividade e se divertir em família
O brilho da festa, no entanto, veio das fantasias e dos personagens que escolheram o Mercado dos Pinhões para expressar sua alegria.
A comerciante Juliana Araújo, de 34 anos, chamou atenção ao levar o marido e o filho de apenas um ano e seis meses fantasiados como os personagens do desenho "Os Flintstones".
Juliana, que confeccionou as próprias roupas após ser incentivada pela irmã, escolheu o polo pela segurança e pelo gosto do filho pela "muvuca" e pela música.
“Para mim a palavra que define o Carnaval é felicidade, por causa da alegria de todo mundo, não só a minha, o pessoal se divertindo, é uma felicidade que vem só de estar perto”, comentou.
Carnaval é um momento de encontros
Outro destaque foi Caio Cito, um dos organizadores da festa "Kikiki", que leva para as ruas uma estética urbana e pop, transformando os ambientes rotineiros em locais de festa.
“A gente está no Carnaval com o bloco, trazendo o nosso movimento. Nós somos a festa, com banda sem banda, nós somos o show”, ressaltou
Sobre o ambiente, para Caio, o Mercado dos Pinhões possui uma "estrutura linda" e um pôr do sol privilegiado.
Ele define o Carnaval como o lugar de encontro entre quem tem muito e quem não tem nada: “É todo mundo se encontrando, bebendo, trocando ideias e dançando junto. O Carnaval é um lugar de encontro”.
Com do repórter informações do Mateus Brisa