Carnaval no Mercado dos Pinhões tem repertório diversificado

Segunda-feira de folia no Mercado dos Pinhões / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O Mercado dos Pinhões foi elogiado por sua estrutura e pela vista do pôr do sol O terceiro dia de folia no Mercado dos Pinhões, nesta segunda-feira, 16, foi marcado por um público diverso e muita criatividade, com uma programação que misturou diferentes ritmos, idades e fantasias.

A trilha sonora da segunda-feira foi pensada para manter a energia alta do início ao fim. A festa começou às 16 horas, com o grupo Que Extrago animando os foliões, que mostraram talento nas coreografias ao som de clássicos de Gretchen e É o Tchan, por exemplo.

VEJA | Programação de Carnaval no Ceará em 2026 A programação continuou com a performance de Roberta Fiúza às 17 horas. À medida que o sol se punha, Yane Caracas assumiu o palco às 18h30min, preparando o terreno para o encerramento com a Mulher Barbada, às 20 horas. Essa diversidade musical é uma marca do polo, que nos dias anteriores já havia apresentado desde o samba tradicional de "Pai para Filha" e sucessos de axé como "Pequena Eva", até a música pop de Lady Gaga e Madonna, trazida por movimentos independentes.

Um momento para mostrar criatividade e se divertir em família O brilho da festa, no entanto, veio das fantasias e dos personagens que escolheram o Mercado dos Pinhões para expressar sua alegria. Segunda-feira de folia no Mercado dos Pinhões Crédito: Mateus Brisa/O POVO A comerciante Juliana Araújo, de 34 anos, chamou atenção ao levar o marido e o filho de apenas um ano e seis meses fantasiados como os personagens do desenho "Os Flintstones".

Juliana, que confeccionou as próprias roupas após ser incentivada pela irmã, escolheu o polo pela segurança e pelo gosto do filho pela "muvuca" e pela música. “Para mim a palavra que define o Carnaval é felicidade, por causa da alegria de todo mundo, não só a minha, o pessoal se divertindo, é uma felicidade que vem só de estar perto”, comentou. Carnaval é um momento de encontros Outro destaque foi Caio Cito, um dos organizadores da festa "Kikiki", que leva para as ruas uma estética urbana e pop, transformando os ambientes rotineiros em locais de festa.

“A gente está no Carnaval com o bloco, trazendo o nosso movimento. Nós somos a festa, com banda sem banda, nós somos o show”, ressaltou Sobre o ambiente, para Caio, o Mercado dos Pinhões possui uma "estrutura linda" e um pôr do sol privilegiado. Ele define o Carnaval como o lugar de encontro entre quem tem muito e quem não tem nada: “É todo mundo se encontrando, bebendo, trocando ideias e dançando junto. O Carnaval é um lugar de encontro”.

