Hemoce é o primeiro hemocentro da América Latina no Registro Internacional de Sangue Raro

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce), equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), com sedes em Fortaleza e no Interior, tornou-se o primeiro hemocentro do Brasil e da América Latina a integrar o Registro Internacional de Sangue Raro, conforme divulgado nessa terça-feira, 1º.

Segundo informações da Sesa, o Hemoce é responsável por aproximadamente 50% dos envios de bolsas de sangue raro no Brasil, conforme a demanda nacional. Com essa medida, o Centro passa a ser autorizado a enviar e receber sangue para qualquer país do mundo.