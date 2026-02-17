Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Unidos da Cachorra faz Carnaval na terça no Benfica com chuva

Foliões celebram manhã do último dia de Carnaval mesmo com forte chuva e ruas alagadas

O Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra concentrou foliões, no último dia de Carnaval, mesmo com intensas precipitações na manhã desta terça-feira, 17, no Benfica, em Fortaleza
As chuvas fortes não diminuíram o entusiasmo dos foliões de sair de casa e ocupar as ruas do Benfica, em Fortaleza, com fantasias e alegria, na manhã do último dia de Carnaval, ao som do batuque do Arrastão do Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra.

O cortejo do Bloco iniciou a concentração das pessoas às 9 horas desta terça-feira, 17, ao lado da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) e seguiu animado apesar das intensas precipitações.

As chuvas deixaram as vias alagadas, e os foliões que permaneceram por ali dançaram molhados e com os pés na lama.

O compromisso inabalável com a celebração mesmo com chuva forte é explicado pela foliã pernambucana Nahiana Marano, de 41 anos: “Porque é Carnaval. No Carnaval a gente se esforça e o bloco Unidos da Cachorra é maravilhoso. Então vale a pena!”

“Eu sou de Recife, mas já tem uns 8 anos que eu passo carnaval em Fortaleza. E agora eu moro aqui, então Carnaval é sempre aqui. Alegria, muita gente feliz. Eu acho que é o que a gente tem aqui em Fortaleza e é muito bom”, acrescenta Nahiana.

O Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra existe desde 1997 e foi criado na rua Marechal Deodoro (antiga Rua da Cachorra Magra), no bairro do Benfica, por um grupo de amigos admiradores dos sambas de enredo.

“Unidos da Cachorra já é tradição aqui no bairro. Nasceu aqui no bairro, aí depois migrou para outros cantos da cidade. Mas já era tradição. A gente ia para eles quando eles estavam na Marechal Deodoro ainda, uma casinha, a gente ficava tudo imprensado na rua e eles lá. E agora a gente tá seguindo o cortejo”.

Quem diz isso é a servidora pública Ana Mary Cavalcante, 51, que tradicionalmente celebra o Carnaval nos cortejos de rua acompanhada da mãe, Stela Cavalcante, 84 anos.

Mãe e filha compartilham a tradição de ocupar o espaço público com fantasias que homenageiam o cinema e a arte brasileira.

No ano passado, elas celebraram no cortejo fantasiadas de Fernanda Torres (Ana Mary) e Fernanda Montenegro (Stela), carregando um simulacro da estátua da premiação do Oscar.

Dessa vez, Stela estava vestida de Dona Tânia (atriz do filme Agente Secreto) e Ana vestia uma máscara da gatinha sem raça definida que interpretou a personagem de dois rostos (Eliza e Liz) que rouba a cena no filme.

Para Ana Mary o carnaval de rua em Fortaleza, é marcado pela resiliência e paixão cultural que superam até as condições climáticas adversas.

O Carnaval é no meio da rua. O Carnaval é por cima de sol, de chuva. O importante é colocar fantasia e ir à rua”, diz Mary, sorrindo.

Além disso, a servidora pública considera que a celebração transcende a diversão: “é a melhor festa do ano! Para mim é alegria, liberdade, democracia, política, felicidade, não ter medo, ter coragem”.

Ana Mary reforça o potencial da manifestação carnavalesca para a preservação da memória coletiva e celebração da vida em comunidade.

“Carnaval para mim é coragem. Primeira vez assim, são poucas vezes que a gente vê a cidade assim tão corajosa para ir pra rua. O carnaval é uma delas”, completa.



 

O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Felipe Pontes jornalista, Fernanda Paes, professora, e Almir Fontenele, corretor de imóveis. O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra atrai admiradores dos sambas enredo
Felipe Pontes jornalista, Fernanda Paes, professora, e Almir Fontenele, corretor de imóveis. O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra atrai admiradores dos sambas enredo Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Diego Marques, Jacira Vieira, Joyce Vieira e Clarissa Marques aproveitam o Unidos da Cachorra
Diego Marques, Jacira Vieira, Joyce Vieira e Clarissa Marques aproveitam o Unidos da Cachorra Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Ricardo Rodrigues, 54 professor, no cortejo do Unidos da Cachorra
Ricardo Rodrigues, 54 professor, no cortejo do Unidos da Cachorra Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Ana Mary Cavalcante, 51 servidora publica, e a mãe, Maria Stela, 84, aposentada, no cortejo do Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra
Ana Mary Cavalcante, 51 servidora publica, e a mãe, Maria Stela, 84, aposentada, no cortejo do Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Ubiratan Ferreira, 59, procurador do Estado
Ubiratan Ferreira, 59, procurador do Estado Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Jacqueline Rafael, 40, publicitária, no cortejo do Unidos da Cachorra
Jacqueline Rafael, 40, publicitária, no cortejo do Unidos da Cachorra Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Joaquim Magalhães, 60, engenheiro, no cortejo do Unidos da Cachorra
Joaquim Magalhães, 60, engenheiro, no cortejo do Unidos da Cachorra Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva
Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra realiza cortejo no Benfica sob chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva
O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO
Cortejo da Unidos da Cachorra, no Benfica, aconteceu mesmo com chuvas intensas
Cortejo da Unidos da Cachorra, no Benfica, aconteceu mesmo com chuvas intensas Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

