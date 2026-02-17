Unidos da Cachorra faz Carnaval na terça no Benfica com chuva

O Grêmio Recreativo Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra puxou cortejo pelo Benfica debaixo de chuva / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

As chuvas fortes não diminuíram o entusiasmo dos foliões de sair de casa e ocupar as ruas do Benfica, em Fortaleza, com fantasias e alegria, na manhã do último dia de Carnaval, ao som do batuque do Arrastão do Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra.



O cortejo do Bloco iniciou a concentração das pessoas às 9 horas desta terça-feira, 17, ao lado da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) e seguiu animado apesar das intensas precipitações.

As chuvas deixaram as vias alagadas, e os foliões que permaneceram por ali dançaram molhados e com os pés na lama. O compromisso inabalável com a celebração mesmo com chuva forte é explicado pela foliã pernambucana Nahiana Marano, de 41 anos: “Porque é Carnaval. No Carnaval a gente se esforça e o bloco Unidos da Cachorra é maravilhoso. Então vale a pena!” “Eu sou de Recife, mas já tem uns 8 anos que eu passo carnaval em Fortaleza. E agora eu moro aqui, então Carnaval é sempre aqui. Alegria, muita gente feliz. Eu acho que é o que a gente tem aqui em Fortaleza e é muito bom”, acrescenta Nahiana.

Veja vídeo: Quem diz isso é a servidora pública Ana Mary Cavalcante, 51, que tradicionalmente celebra o Carnaval nos cortejos de rua acompanhada da mãe, Stela Cavalcante, 84 anos.

Mãe e filha compartilham a tradição de ocupar o espaço público com fantasias que homenageiam o cinema e a arte brasileira. No ano passado, elas celebraram no cortejo fantasiadas de Fernanda Torres (Ana Mary) e Fernanda Montenegro (Stela), carregando um simulacro da estátua da premiação do Oscar. Dessa vez, Stela estava vestida de Dona Tânia (atriz do filme Agente Secreto) e Ana vestia uma máscara da gatinha sem raça definida que interpretou a personagem de dois rostos (Eliza e Liz) que rouba a cena no filme.