Unidos da Cachorra faz Carnaval na terça no Benfica com chuva

Foliões celebram manhã do último dia de Carnaval mesmo com forte chuva e ruas alagadasO Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra concentrou foliões, no último dia de Carnaval, mesmo com intensas precipitações na manhã desta terça-feira, 17, no Benfica, em Fortaleza
As chuvas fortes não diminuíram o entusiasmo dos foliões de sair de casa e ocupar as ruas do Benfica, em Fortaleza, com fantasias e alegria, na manhã do último dia de Carnaval, ao som do batuque do Arrastão do Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra.
O cortejo do Bloco iniciou a concentração das pessoas às 9 horas desta terça-feira, 17, ao lado da Reitoria da Universidade Federal do Ceará (UFC) e seguiu animado apesar das intensas precipitações.
As chuvas deixaram as vias alagadas, e os foliões que permaneceram por ali dançaram molhados e com os pés na lama.
O compromisso inabalável com a celebração mesmo com chuva forte é explicado pela foliã pernambucana Nahiana Marano, de 41 anos: “Porque é Carnaval. No Carnaval a gente se esforça e o bloco Unidos da Cachorra é maravilhoso. Então vale a pena!”
“Eu sou de Recife, mas já tem uns 8 anos que eu passo carnaval em Fortaleza. E agora eu moro aqui, então Carnaval é sempre aqui. Alegria, muita gente feliz. Eu acho que é o que a gente tem aqui em Fortaleza e é muito bom”, acrescenta Nahiana.
O Bloco Carnavalesco Unidos da Cachorra existe desde 1997 e foi criado na rua Marechal Deodoro (antiga Rua da Cachorra Magra), no bairro do Benfica, por um grupo de amigos admiradores dos sambas de enredo.
“Unidos da Cachorra já é tradição aqui no bairro. Nasceu aqui no bairro, aí depois migrou para outros cantos da cidade. Mas já era tradição. A gente ia para eles quando eles estavam na Marechal Deodoro ainda, uma casinha, a gente ficava tudo imprensado na rua e eles lá. E agora a gente tá seguindo o cortejo”.
Quem diz isso é a servidora pública Ana Mary Cavalcante, 51, que tradicionalmente celebra o Carnaval nos cortejos de rua acompanhada da mãe, Stela Cavalcante, 84 anos.
Mãe e filha compartilham a tradição de ocupar o espaço público com fantasias que homenageiam o cinema e a arte brasileira.
No ano passado, elas celebraram no cortejo fantasiadas de Fernanda Torres (Ana Mary) e Fernanda Montenegro (Stela), carregando um simulacro da estátua da premiação do Oscar.
Dessa vez, Stela estava vestida de Dona Tânia (atriz do filme Agente Secreto) e Ana vestia uma máscara da gatinha sem raça definida que interpretou a personagem de dois rostos (Eliza e Liz) que rouba a cena no filme.
Para Ana Mary o carnaval de rua em Fortaleza, é marcado pela resiliência e paixão cultural que superam até as condições climáticas adversas.
“O Carnaval é no meio da rua. O Carnaval é por cima de sol, de chuva. O importante é colocar fantasia e ir à rua”, diz Mary, sorrindo.
Além disso, a servidora pública considera que a celebração transcende a diversão: “é a melhor festa do ano! Para mim é alegria, liberdade, democracia, política, felicidade, não ter medo, ter coragem”.
Ana Mary reforça o potencial da manifestação carnavalesca para a preservação da memória coletiva e celebração da vida em comunidade.
“Carnaval para mim é coragem. Primeira vez assim, são poucas vezes que a gente vê a cidade assim tão corajosa para ir pra rua. O carnaval é uma delas”, completa.
