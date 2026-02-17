Terceira noite do Carnaval de Fortaleza tem shows de Donaleda, Wiu e Djonga no Aterrinho

Djonga agitou a terceira noite de Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema / Crédito: João Filho

O terceiro dia de Carnaval na orla de Fortaleza foi ao som de reggae, funk e hip hop. A festa começou ao som da Donaleda, banda de reggae de Fortaleza. Logo depois foi a vez do conterrâneo WIU, aniversariante da noite. O artista teve uma festa animada no camarim, em comemoração aos seus 24 anos, que contou com a presença do mineiro Djonga, a atração principal da noite.

Confira a cobertuda do show de Djonga e de várias outras atrações carnavalescas no perfil do O POVO no Instagram! Ao O POVO, o cantor defende que o gênero do Rap mantém a tradição da crítica social e da poesia, ocupando um espaço que historicamente pertenceu, e ainda pertence, ao samba na cultura brasileira.

“Eu acho que a música que eu faço talvez não seja a música tradicional para o Carnaval, já que quando você pensa nele, você vai pensar no samba. Mas a relação da música preta é gigante uma com a outra. O que o rap faz hoje, é o movimento de falar das coisas que têm que ser ditas.” disse Djonga em coletiva para a imprensa. Ao falar sobre a sensação de subir nos palcos de Fortaleza, o rapper afirmou ser um "milagre" ver milhares de pessoas cantando suas músicas. "Nos últimos sete meses, eu vim aqui três vezes. Então, já tá virando minha casa já aqui. E não deixou desejar em nada. A diferença é que hoje tinha 100.000 pessoas aí, né? Então foi muito mais louco ver todo mundo cantando a música da gente, a 'parada' que a gente compõe num quarto sozinho, pensando se vai chegar, se as pessoas vão entender, se elas vão gostar, sei lá, é milagre", destacou o cantor.

Pontualmente, Djonga subiu ao palco e iniciou a apresentação com “Fome”, faixa do álbum Quanto Mais Eu Como, Mais Fome Eu Sinto!. A abertura marcou o início de um show com interação constante com o público. Por volta da metade da apresentação, o rapper interrompeu brevemente a apresentação para autografar dois papéis entregues por fãs que estavam próximos à grade. Com duração de uma hora e meia, a apresentação incluiu diferentes fases da carreira do cantor e reuniu alguns de seus principais sucessos, como “Olho de Tigre”, lançada em 2017. Confira imagens da apresentação: O rapper Djonga se apresentou nesta segunda-feira, 16, como atração de Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: João Filho Tavares O rapper Djonga se apresentou nesta segunda-feira, 16, como atração de Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: João Filho Tavares O rapper Djonga se apresentou nesta segunda-feira, 16, como atração de Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: João Filho Tavares O rapper Djonga se apresentou nesta segunda-feira, 16, como atração de Carnaval no Aterrinho da Praia de Iracema, em Fortaleza Crédito: João Filho Tavares

Na área mais próxima ao palco, a plateia cantava as músicas de cor, acompanhando o artista verso a verso. Já o público que estava mais distante assistia ao show em cadeiras de praia, reunido em grupos de amigos. Helena Barbosa, secretária municipal de Cultura, também ressaltou a diversidade de ritmos na festa. “Neste Carnaval em Fortaleza, tivemos recorde de público, e este público é completamente diferente de um dia para o outro. A segunda-feira teve o WIU, por exemplo, que é para o público mais jovem e que tem ligação com hip hop, rap e trap.” “No domingo, a programação atraiu uma galera com mais de 30 anos. Isso é muito bacana, porque você consegue refletir na line up a diversidade que tem na cidade”, acrescentou.