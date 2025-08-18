Hemoce leva unidade móvel de doação de sangue a shopping de Fortaleza

Hemoce leva unidade móvel de doação de sangue a shopping de FortalezaAté o dia 24 de agosto, shopping recebe unidade móvel para coleta de sangue e cadastramento de doadores de medula óssea
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) está com uma Unidade Móvel no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, até 24 de agosto. O objetivo é captar voluntários para doação de sangue e cadastramento como doadores de medula óssea.
O veículo adaptado, equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), irá funcionar de segunda a sábado, das 10 às 21 horas, e aos domingos, das 13 às 19 horas, no estacionamento externo do shopping (Piso E2).
“Convidamos a população do bairro Presidente Kennedy e proximidades, frequentadores e lojistas do shopping, a visitarem o nosso espaço e realizarem sua doação voluntária de sangue. É um gesto simples e rápido que pode salvar vidas. Agradecemos ao RioMar Kennedy por mais uma vez nos acolher nessa parceria solidária”, afirma Nágela Lima, coordenadora de captação de doadores do Hemoce.
Estrutura e capacidade de atendimento
A unidade móvel tem capacidade para atender cerca de 60 pessoas por dia e integra o projeto Hemoce Perto de Você, que facilita o acesso da população à doação de sangue. O espaço conta com quatro cadeiras de coleta, salas de triagem, recepção, cantina e equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas e zelador.
Segundo a secretaria, a escolha do RioMar Kennedy é estratégica devido à demanda de coletas externas na região e à movimentação do centro comercial. A parceria entre o Hemoce e o grupo JCPM, administrador dos shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza, já dura 10 anos, e até o momento possibilitou 9.886 doações de sangue.
Quem pode doar
Para doar sangue, é necessário estar saudável, bem alimentado, pesar mais de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos e apresentar documento oficial com foto. Menores de idade devem levar o termo de consentimento assinado pelos pais ou responsáveis, disponível no site do hemocentro.
Serviço
Unidade Móvel do Hemoce – RioMar Kennedy
Data: até 24 de agosto
Horário: sábado, das 10 às 21 horas; domingo, das 13 às 19 horas
Local: Estacionamento externo, Piso E2 – Av. Srg. Hermínio Sampaio, 3100, Pres. Kennedy