Hemoce leva unidade móvel de doação de sangue a shopping de Fortaleza

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará (Hemoce) está com uma Unidade Móvel no Shopping RioMar Kennedy, em Fortaleza, até 24 de agosto. O objetivo é captar voluntários para doação de sangue e cadastramento como doadores de medula óssea. O veículo adaptado, equipamento da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), irá funcionar de segunda a sábado, das 10 às 21 horas, e aos domingos, das 13 às 19 horas, no estacionamento externo do shopping (Piso E2).

Convidamos a população do bairro Presidente Kennedy e proximidades, frequentadores e lojistas do shopping, a visitarem o nosso espaço e realizarem sua doação voluntária de sangue. É um gesto simples e rápido que pode salvar vidas. Agradecemos ao RioMar Kennedy por mais uma vez nos acolher nessa parceria solidária", afirma Nágela Lima, coordenadora de captação de doadores do Hemoce.

Estrutura e capacidade de atendimento A unidade móvel tem capacidade para atender cerca de 60 pessoas por dia e integra o projeto Hemoce Perto de Você, que facilita o acesso da população à doação de sangue. O espaço conta com quatro cadeiras de coleta, salas de triagem, recepção, cantina e equipe multiprofissional formada por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas e zelador. Segundo a secretaria, a escolha do RioMar Kennedy é estratégica devido à demanda de coletas externas na região e à movimentação do centro comercial. A parceria entre o Hemoce e o grupo JCPM, administrador dos shoppings RioMar Kennedy e RioMar Fortaleza, já dura 10 anos, e até o momento possibilitou 9.886 doações de sangue.