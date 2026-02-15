Carnaval no Benfica: leques, irreverência e os hits da folia

Criatividade toma conta no Carnaval do Benfica / Crédito: FCO Fontenele

Sob um sol intenso, o domingo, dia 15, de Carnaval no Polo Carnavalesco do Benfica foi marcado por uma cena que já virou tradição em Fortaleza: pessoas chegando cedo, munidas de cooler, cadeiras, leques indispensáveis para espantar o calor e muito glitter espalhado pelos rostos e corpos. O clima era de festa democrática, com famílias, crianças, jovens e idosos dividindo o mesmo espaço, embalados pela música e pela vontade de celebrar.

Irreverência na folia

Entre os grupos presentes estava o Carmelitas de Iracema, grupo de amigos que há dez anos ocupa as ruas. Um dos integrantes do grupo, o publicitário Joaquim Salvito, contou que, mais do que uma inspiração específica, o que move o coletivo é a convivência ao longo do ano. “Nós nos reunimos o ano todo. Somos cerca de 80 Carmelitas e todas as vestes, em cores escuras, estarão presentes hoje aqui, no segundo dia de Carnaval do Benfica”, afirmou, destacando também a alegria de reencontrar o público e a admiração pela volta de grupos tradicionais da folia.

Foto: FCO Fontenele Carmelitas de Iracema, que há dez anos ocupa as ruas com uma proposta irreverente: desmistificar a ideia de que freira não pode se divertir Para Joaquim, o que faz o Carnaval de Fortaleza especial é a sensação de igualdade. “Todo mundo ter o mesmo direito, com segurança. Isso é muito importante. É alegria, é cuidado, é beijar muito na boca”, disse, rindo. Segundo ele, a festa transforma o humor de quem participa, trazendo mais leveza e esperança. Se tivesse que definir o Carnaval deste ano em uma palavra, não hesitou: “Alegria”. Nos próximos dias, o publicitário pretende dividir a folia entre o Benfica e a Praia de Iracema, seu bairro, acompanhando a programação até a terça-feira.

Neve de glitter: no Carnaval do Brasil tem Olimpíadas de Inverno A criatividade também chamou atenção nas produções individuais. A arquiteta Cindy Diógenes contou que a inspiração da fantasia veio dos Jogos Olímpicos. “Fiquei assistindo muito e tive a ideia de montar um look com cara de skin, de esquiadora. Todo ano que eu venho, eu faço minhas próprias fantasias”, explicou. Cindy veio acompanhada de amigos e revelou que a escolha pelo Benfica foi estratégica. “A gente olhou as programações e, das que começavam cedo, a melhor era aqui. Ontem também viemos e ficamos até o fim”.

Foto: FCO Fontenele A arquiteta Cindy Diógenes se inspirou nos Jogos Olímpicos de inverno para a fantasia Para ela, o que mais encanta no Carnaval de Fortaleza são as pessoas. “Gosto de ver todo mundo pulando, se divertindo. O Brasil é muito isso: apesar dos pesares, a gente tira o melhor das situações”. Ao tentar definir a festa em uma palavra, refletiu antes de concluir: “Animação. É difícil bater a animação da gente. Ano após ano, isso fica evidente”.