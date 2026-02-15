Carnaval no Benfica: leques, irreverência e os hits da folia

Carnaval no Benfica: leques, irreverência e os hits da foliaO domingo, 15, de Carnaval no Polo Carnavalesco do Benfica reuniu tradição, criatividade e diversidade
Sob um sol intenso, o domingo, dia 15, de Carnaval no Polo Carnavalesco do Benfica foi marcado por uma cena que já virou tradição em Fortaleza: pessoas chegando cedo, munidas de cooler, cadeiras, leques indispensáveis para espantar o calor e muito glitter espalhado pelos rostos e corpos.
O clima era de festa democrática, com famílias, crianças, jovens e idosos dividindo o mesmo espaço, embalados pela música e pela vontade de celebrar.
Irreverência na folia
Entre os grupos presentes estava o Carmelitas de Iracema, grupo de amigos que há dez anos ocupa as ruas.
Um dos integrantes do grupo, o publicitário Joaquim Salvito, contou que, mais do que uma inspiração específica, o que move o coletivo é a convivência ao longo do ano.
“Nós nos reunimos o ano todo. Somos cerca de 80 Carmelitas e todas as vestes, em cores escuras, estarão presentes hoje aqui, no segundo dia de Carnaval do Benfica”, afirmou, destacando também a alegria de reencontrar o público e a admiração pela volta de grupos tradicionais da folia.
Para Joaquim, o que faz o Carnaval de Fortaleza especial é a sensação de igualdade. “Todo mundo ter o mesmo direito, com segurança. Isso é muito importante. É alegria, é cuidado, é beijar muito na boca”, disse, rindo. Segundo ele, a festa transforma o humor de quem participa, trazendo mais leveza e esperança.
Se tivesse que definir o Carnaval deste ano em uma palavra, não hesitou: “Alegria”. Nos próximos dias, o publicitário pretende dividir a folia entre o Benfica e a Praia de Iracema, seu bairro, acompanhando a programação até a terça-feira.
Neve de glitter: no Carnaval do Brasil tem Olimpíadas de Inverno
A criatividade também chamou atenção nas produções individuais. A arquiteta Cindy Diógenes contou que a inspiração da fantasia veio dos Jogos Olímpicos.
“Fiquei assistindo muito e tive a ideia de montar um look com cara de skin, de esquiadora. Todo ano que eu venho, eu faço minhas próprias fantasias”, explicou.
Cindy veio acompanhada de amigos e revelou que a escolha pelo Benfica foi estratégica. “A gente olhou as programações e, das que começavam cedo, a melhor era aqui. Ontem também viemos e ficamos até o fim”.
Para ela, o que mais encanta no Carnaval de Fortaleza são as pessoas. “Gosto de ver todo mundo pulando, se divertindo. O Brasil é muito isso: apesar dos pesares, a gente tira o melhor das situações”.
Ao tentar definir a festa em uma palavra, refletiu antes de concluir: “Animação. É difícil bater a animação da gente. Ano após ano, isso fica evidente”.
Leia mais
Carnaval no Benfica ao som de Jetski
As atrações deste domingo ajudaram a transformar o Polo Carnavalesco do Benfica em um grande corpo em movimento. O DJ Rogério, Josy Gomes e Nick Sol conduziram a trilha sonora do dia, misturando ritmos e chamando o público para perto do palco, enquanto Os Alfazemas reforçaram a ligação com a tradição da folia.
Entre as músicas mais conhecidas, o público respondeu em coro ao hit do Jetski, da cantora Melody, e às batidas do DJ Pedro Sampaio, que se repetiram ao longo da programação, embalando danças, pulos e abraços.
O Carnaval do Benfica tem essa natureza calorosa: gente se beijando sem pressa, amigos que se reencontram no meio da multidão, tudo sob um sol forte que parece testar e, ao mesmo tempo, fortalecer o espírito da festa. Neste ano, o espaço está maior em relação às edições anteriores, já que a praça escolhida é outra, também localizada no bairro.
Apesar de ter menos sombra e menos árvores do que a antiga, que era mais ventilada, o local mostrou organização, segurança visível e um público diverso, com famílias e crianças circulando tranquilamente. Em meio ao calor e ao som, o respeito se manteve como regra, confirmando que o Carnaval também é cuidado coletivo.
(Colaborou Bianca Nogueira)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente