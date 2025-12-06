Casarão da Água Verde é iluminado no município de Guaiúba

A iniciativa faz parte do Natal com Arte 2025 – "A Celebração da Vida" da Prefeitura de Guaiúba / Crédito: Edimilson Coelho/Divulgação

O brilho das luzes tomou conta do Casarão da Água Verde e anunciou que o Natal já chegou ao município de Guaiúba, a 34 quilômetros de Fortaleza. O acender das luzes abriu oficialmente a programação do Natal 2025 no Município. A programação passou a integrar oficialmente a época natalina a partir da gestão da prefeita Izabella Fernandes, que tomou posse em 2021.