Casarão da Água Verde é iluminado no município de Guaiúba

Casarão da Água Verde é iluminado para o Natal em GuaiúbaA programação cultural de Natal em Guaiúba teve início com a presença de artistas locais e autoridades, além da forte participação popular
O brilho das luzes tomou conta do Casarão da Água Verde e anunciou que o Natal já chegou ao município de Guaiúba, a 34 quilômetros de Fortaleza. O acender das luzes abriu oficialmente a programação do Natal 2025 no Município.
A programação passou a integrar oficialmente a época natalina a partir da gestão da prefeita Izabella Fernandes, que tomou posse em 2021.
Leia mais
Segundo ela, a proposta surgiu da necessidade de aproximar a população de sua própria memória.
“A ideia de trazer o Acender das Luzes para o Casarão nasceu do nosso compromisso de valorizar o patrimônio histórico do município. Queremos que a população se reconheça nesse espaço, que é parte viva da nossa memória, e que a cultura esteja cada vez mais presente na rotina das famílias”, comenta.
O Natal com Arte é o principal evento cultural do Município e reúne, ao longo de dezembro, apresentações de teatro, dança, coral e diversas manifestações artísticas.
A partir da abertura com o Acender das Luzes, o casarão permanece iluminado durante todo o mês.
Leia mais
Projeto mira turismo, cultura e desenvolvimento econômico
Além do simbolismo natalino, a Prefeitura de Guaiúba desenvolve projeto com objetivo de transformar o Casarão da Água Verde em polo permanente do turismo cultural do Município.
Entre as propostas está a implantação do Museu Histórico Municipal, que reunirá documentos, peças e registros da trajetória da cidade.
Também está em pauta a criação de um Polo Gastronômico, voltado ao fortalecimento da economia criativa, à valorização de empreendedores locais e à consolidação de Água Verde como destino turístico no Maciço de Baturité.
Atualmente, o Casarão pertence ao Estado. No entanto, a gestão municipal articula a cessão do espaço para viabilizar os projetos de museu e polo gastronômico, garantindo que o equipamento seja utilizado de forma permanente em benefício da população.