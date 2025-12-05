Homem fica paraplégico após acidente e tem benefícios negados

Paraplégico após acidente em Fortaleza, homem tem pedidos de benefício negados e pede ajuda. / Crédito: Arquivo pessoal / Divulgação

No dia 15 de novembro de 2024, a vida de Davidson Almeida Mota, 32, mudou para sempre. Trabalhador, pai de duas crianças pequenas e principal provedor da família, ele deixou de rodar Fortaleza como motociclista de aplicativo para se tornar um homem paraplégico, sem renda e sobrevivendo exclusivamente da solidariedade de conhecidos. “Estou há um ano e um mês sem nenhum ganho. Nada. Eu vivo de ajuda no momento”, diz Davidson, que mora em Pedra Branca, a 237 km de Fortaleza, com a esposa e os filhos há quase cinco anos.

Antes do acidente, Davidson trabalhava havia três anos como motociclistas de aplicativo, após sair de um posto de gasolina. Naquele feriado de 15 de novembro, decidiu não trabalhar para resolver assuntos pessoais.

Falta de socorro e burocracia O acidente aconteceu quando ele se preparava para passar por um sinal. Ao virar a rua, caiu em um buraco na via. A queda inicial não o feriu gravemente, mas, ao tentar se levantar, foi atingido nas costas por um carro que vinha em alta velocidade. O motorista fugiu sem prestar socorro. Davidson acredita que ele não o viu no chão. A ausência de socorro também o impediu de acessar o Seguro Obrigatório para a Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (DPVAT), de acordo com ele.



“Pensei que meu corpo tinha partido no meio. Passei a mão e não senti nada. Era como se eu estivesse encostando no chão”, relembra. Socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF), enfrentou o que descreve como “um dos piores momentos” de sua vida. “Passei 46 dias tomando banho no leito. Não tinha material para a cirurgia. Nem algodão tinha.” Com apoio da Defensoria Pública, conseguiu transferência para o Hospital das Clínicas, onde foi operado somente em dezembro.

Durante a internação, foi orientado a dar entrada no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Na perícia, no entanto, foi informado que não era segurado, e o pedido foi negado.

A alternativa foi solicitar o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS), em fevereiro deste ano. Após perícias realizadas em março, o pedido foi negado em agosto. O médico perito concluiu que Davidson teria condições de trabalhar.