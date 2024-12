Casarão "mal assombrado" em Guaiúba ganha decoração de Natal

Esta é a terceira vez que a decoração é realizada pela prefeitura do município / Crédito: Divulgação/Secult de Guaiúba

O Casarão de Água Verde, localizado na CE 060, no município de Guaiúba, a 41,7 km de Fortaleza, ganhou uma decoração especial para o Natal. Segundo o coordenador de comunicação da Secretaria de Cultura (Secult) de Guaiúba, Bueno Araújo, a propriedade está em posse do Estado. Porém, a decoração é feita pelo Município desde 2021, como parte do Festival Folclórico de Guaiúba (Festfolg), executada pelos funcionários do Centro de Educação, Arte e Cultura (Cearc). Os funcionários do Centro de Educação, Arte e Cultura (CEARC) realizam a decoração anualmente.

A prefeita de Guaiuba, Izabella Fernandes, teve a ideia de levar o Festival ao casarão e concedeu a realização do acender das luzes, do projeto "Natal com Arte".

O evento é esperado por moradores da região e chama a atenção de turistas e nas redes sociais. O Festival Folclórico de Guaiúba trabalha as ideias regionais brasileiras. “Sempre tem muita dança e música regional. É um evento sem igual”, conta Bueno. Cearenses contam história de casarão em livro de terror Os boatos de aparições fantasmagóricas não ficaram apenas no falatório popular. O casarão teve sua história contada no livro de terror cearense “Progresso Obscuro”, de autoria dos historiadores cearenses Marcos Oliveira, Leiwilson Silva, e do administrador Leonardo Alves. Casarão "mal assombrado" de Guaiúba protagoniza romance escrito por cearenses

De acordo com o historiador Marcos Oliveira, o casarão foi construído no fim do período escravista no Ceará, por volta de 1884. “Foi criada uma casa, que a família chamava de chalé. Havia acabado o período escravista, porém, ainda existiam alguns escravos trabalhando na região de forma extra oficial. A partir daí ficou a lenda de que esses escravos viveram nesse chalé [o casarão]”. Marcos explica que, na verdade, os escravos teriam vivido na sede da fazenda — que ficava próxima do casarão. Em 1990, a propriedade passou por uma reforma e até os dias atuais nenhuma medida de recuperação foi efetuada.

De acordo com o administrador Leonardo, a ideia de criação do livro se deu após os três ouvirem relatos de moradores acerca de aparições e também pela estrutura da casa ser fora do padrão de construção. “Devido nós sermos amantes de histórias de terror, esses relatos despertaram e muito nosso interesse em saber a real história por trás daquela estrutura e se os relatos eram realmente verdade. A partir disso se deu nosso processo de pesquisa”. Para ele, a parte mais difícil da apuração foram as várias viagens aos municípios vizinhos para encontrar documentos que validassem a pesquisa.