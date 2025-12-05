68% dos moradores de favelas e comunidades urbanas do Ceará são pardos

Estado soma mais de 700 mil pessoas residentes nos locais; brancos são o segundo público mais recorrente, com mais de 170 mil habitantes

A ampla maioria dos moradores de favelas ou comunidades urbanas do Ceará é pardo, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao todo, o Estado soma mais de 748 mil habitantes nesses conglomerados urbanos, dos quais 68% se autodeclara pardo.

Os dados fazem parte da pesquisa Entorno das Favelas e Comunidades Urbanas, que utiliza dados do Censo Demográfico de 2022 para analisar diversos cenários da população brasileira.

A predominância de pessoas pardas nesses locais segue uma tendência geral do Ceará, já que segundo dados do mesmo Censo divulgados em 2024, os pardos representam 64,7% de todos os 9 milhões de habitantes do Estado.

Outro cenário que se repete em ambas as pesquisas é o baixo percentual de pretos seja nas favelas ou em outros espaços.