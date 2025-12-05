Elmano promete abertura de 5 mil vagas em novos presídios construídos até outubro de 2026Governo prevê a construção de duas unidades na Região Metropolitana de Fortaleza e duas no Interior
O governador Elmano de Freitas (PT) prevê a abertura de 5 mil novas vagas em presídios no Ceará até outubro de 2026. Objetivo é diminuir a superlotação das unidades prisionais já existentes no Estado.
“Nós aumentamos em 94% o número de presos que pertencem a facções em 2025. No Ceará, nós saímos de 21 mil presos no sistema carcerário para 25 mil presos esse ano. E temos 10.300 tornozelados”, detalhou em entrevista à rádio O POVO CBN nesta sexta-feira, 5.
Algumas unidades prisionais, segundo Elmano, estão com o dobro da capacidade preenchida. “Com legitimidade, o Tribunal de Justiça está nos questionando pela superlotação dos presídios, mas eu preciso aumentar as prisões”, afirmou.
De acordo com o chefe do Executivo, os novos presídios serão construções moduladas, o que confere mais agilidade às obras. O plano é construir duas unidades na Região Metropolitana de Fortaleza e duas no Interior.
“Nós temos um problema hoje no Ceará de muitos presos do Interior que estão vindo para Itaitinga, e há uma solicitação do Poder Judiciário de ter presídios mais próximos do Interior. Estamos discutindo, avaliando terrenos”, explicou.