Elmano promete abertura de 5 mil vagas em novos presídios

Elmano de Freitas em entrevista para O POVO NEWS / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O governador Elmano de Freitas (PT) prevê a abertura de 5 mil novas vagas em presídios no Ceará até outubro de 2026. Objetivo é diminuir a superlotação das unidades prisionais já existentes no Estado. “Nós aumentamos em 94% o número de presos que pertencem a facções em 2025. No Ceará, nós saímos de 21 mil presos no sistema carcerário para 25 mil presos esse ano. E temos 10.300 tornozelados”, detalhou em entrevista à rádio O POVO CBN nesta sexta-feira, 5.