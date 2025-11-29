Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo autoriza obras do Hospital Regional do Maciço de Baturité

Governo autoriza início da construção do Hospital Regional do Maciço de Baturité

Serão 239 leitos para atender a mais de 232 mil pessoas de 13 municípios, oferecendo serviços de média e alta complexidade em sete especialidades, além de servir como espaço de formação para estudantes da área da saúde
O Governo do Ceará autorizou o início das obras de construção do Hospital Regional do Maciço de Baturité neste sábado, 29. O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas que assinou a ordem de serviço acompanhado de figuras políticas importantes, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri, e do prefeito de Baturité, Herbelh Mota.

O Hospital Regional contará com 239 leitos e pretende reduzir o número de transferências, além de ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade para a população do Maciço de Baturité.

Beneficiando mais de 232 mil cearenses, o hospital atenderá a população dos 13 municípios que integram o Maciço de Baturité, sendo eles: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção.

Hospital Regional terá sete especialidades e parceria com universidade

Com o nome de Hospital Polo Regional Papa Francisco, o equipamento receberá um investimento de 255,7 milhões para a 1ª etapa, que compreende a execução da obra.

No evento, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho declarou: “Hoje é um dia de festa, um marco histórico para Baturité e para a saúde pública estadual. Aqui assinamos a transformação da saúde de Baturité e de todo o Maciço”.

Quando estiver concluído, o hospital oferecerá sete especialidades: Emergência (porta aberta); Traumato-Ortopedia (porta aberta); Obstetrícia (porta aberta); Pediatria Clínica; Clínica Geral; Cirurgia Geral; e Cirurgia Obstétrica.

Com a implantação do curso de Medicina da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab), a secretária reforçou que o hospital também será um espaço de formação.

“O hospital é um lugar de tratamento e cura, mas também de ensino. Ele será campo de internato para alunos de graduação da área da saúde, para residência médica e multiprofissional, além de espaço para pesquisa”, detalhou.

Além da prestação de atendimento à população, o hospital estadual também impactará a geração de empregos na região. No pico da obra, estima-se que serão 500 operários trabalhando na construção do equipamento.

