Governo autoriza obras do Hospital Regional do Maciço de Baturité

Em evento neste sábado, 29, governador Elmano de Freitas assinou autorização de início das obras do Hospital Regional do Maciço de Baturité / Crédito: Divulgação/Governo do Ceará

O Governo do Ceará autorizou o início das obras de construção do Hospital Regional do Maciço de Baturité neste sábado, 29. O evento contou com a presença do governador Elmano de Freitas que assinou a ordem de serviço acompanhado de figuras políticas importantes, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Romeu Aldigueri, e do prefeito de Baturité, Herbelh Mota. O Hospital Regional contará com 239 leitos e pretende reduzir o número de transferências, além de ampliar o acesso a serviços de média e alta complexidade para a população do Maciço de Baturité.

Beneficiando mais de 232 mil cearenses, o hospital atenderá a população dos 13 municípios que integram o Maciço de Baturité, sendo eles: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Itapiúna, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia e Redenção. Hospital Regional terá sete especialidades e parceria com universidade Com o nome de Hospital Polo Regional Papa Francisco, o equipamento receberá um investimento de 255,7 milhões para a 1ª etapa, que compreende a execução da obra. No evento, a secretária da Saúde, Tânia Mara Coelho declarou: "Hoje é um dia de festa, um marco histórico para Baturité e para a saúde pública estadual. Aqui assinamos a transformação da saúde de Baturité e de todo o Maciço".