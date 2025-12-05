Projeto do TST dialoga com jovens sobre educação e trabalho infantil

Pelo menos 400 estudantes de escolas públicas do município de Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, estiveram presentes na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região (TRT- CE), para o encerramento do projeto “PartiuAula”.
A ação é fruto de uma parceria entre o TRT-CE e o Tribunal Superior do Trabalho (TST), e busca fomentar a aprendizagem dos jovens e combater o trabalho infantil.
O projeto beneficiou nove escolas públicas de Caucaia Escola Indígena Tapeba Capoeira, EEMTI Rotary Club São Miguel, Liceu de Caucaia, EEM Eliézer de Freitas Guimarães, EEM Edson da Mota Corrêa, EEFM Presidente José Sarney, EEFM Dom Aloísio Lorscheider, EEMTI José Maria Pontes da Rocha e EVA – Escola de Vida e Art. . As instituições receberam dez notebooks, destinados aos seus parques tecnológicos.
Além disso, o centro socioeducativo Canidenzinho, localizado em Fortaleza, também foi contemplado com notebooks e recebeu um acervo com mais de dois mil livros da Fundação da Biblioteca Nacional.
Juízes e rapper comentam da importância do projeto para os jovens
Concentrados na apresentação de hip-hop dos artistas, meninas e meninos das escolas públicas de Caucaia ocupavam o jardim do TRT-CE.
"Para combater a evasão escolar, primeiro a educação precisa ser mais atrativa, os professores precisam estar fortalecidos e o ensino precisa ter uma linguagem mais próxima da realidade dos jovens que vivem nas periferias", declarou o ativista social, rapper e agitador comunitário Rafael Rafuagi.
Conforme o artista, a ação dialoga diretamente com as juventudes sobre o empoderamento juvenil nas comunidades e o vínculo entre educandos e educadores.
Questionado sobre a recepção dos estudantes, Rafael conta que a percebeu de forma muito positiva. “A recepção foi ótima na medida que a gente viu feedbacks incríveis, não só dos alunos, mas como dos professores. Foi algo fenomenal”, indica o rapper.
“Esse show de hip-hop está sendo feito para incentivar as crianças e adolescentes a não trabalharem e continuar na escola”, afirmou Fernanda Uchôa, presidente do TRT.
Já o ministro do TST Alberto Balazeiro afirma que trazer uma informação em uma linguagem já conhecida pelos jovens, a do hip-hop, é importante para ter certeza de que a mensagem foi dada.
“A justiça não pode ficar parada aguardando que a demanda chegue, ela tem que ir onde as pessoas e os problemas estão. Nós temos o dever de, não só trazer a informação, como dar as respostas”, concluiu.
A intenção do projeto, conforme a juíza auxiliar do TST Izabella Ramos Pinto, é levar por meio da cultura do hip-hop a redução da vulnerabilidade e desenvolver a cidadania nas crianças.
“O projeto foi tão exitoso que ultrapassou o número de jovensimpactados — o previsto eram 500, e chegou a 764. Houve uma grande procura e superou nossas expectativas”, afirma Izabella.
Conforme a juíza, o TST está desenvolvendo ações para a região norte do País voltadas ao trabalho infantil, ao análogo à escravidão e à violência contra as crianças.
Alunos falam sobre projeto
Com o sonho de ser advogada criminalista, a jovem Ana Sophia, de 17 anos, conta que a oportunidade está sendo incrível.
“O Rafa foi na nossa escola, [ele] é muito simpático, soube conversar e teve várias dinâmicas, as batalhas de rima foram incríveis. É a primeira vez que venho a esta parte de Fortaleza e eu nunca tinha visto”, conta com um sorriso no rosto.
Já o estudante Mateus da Silva, de 17 anos, relata que achou o projeto maravilhoso. “Serviu de inspiração para gente, onde o Rafa levou cultura e o hip-hop”.
Sobre o futuro, o adolescente declara que se sentiu inspirado a aprender mais sobre o movimento do hip-hop e “incentivar as pessoas aonde elas querem estar”.
“O projeto traz uma realidade que hoje em dia ainda é um grande tabu, que é o hip-hop. É uma ação ótima para conhecer uma nova cultura”, afirma estudante do Liceu de Caucaia, Henrique Levi, 17.
O jovem tem o sonho de cursar Letras - Português, e conta que a ação o incentivou. “Creio que isso [o Partiu Aula] foi o fundamento para pensar no estudo, que é muito importante”, acredita.
Para o professor da Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) Vicente Arruda, Manuel Marcondes, afirma que o projeto representa um “momento de crescimento educacional”.
“Às vezes, esses momentos são mais enriquecedores do que uma aula. Eles aprendem com histórias e a própria vida, com aquilo passado. É algo riquíssimo para a nossa escola”, afirmou Marcondes.
Confira imagens da ação:
