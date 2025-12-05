Educação: 90% das escolas em favelas cearenses não possuem pontos de ônibus no entorno

Apenas 34 escolas situadas em favelas de todo o Estado fica próxima a um ponto de ônibus; escolas também sofrem com falta de sinalização para bicicletas

A chegada ao local de ensino ainda é um desafio a ser superado por diversos estudantes no Ceará . Isso porque, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados nesta sexta-feira, 5, 90% das escolas situadas em favelas cearenses não estão próximas a um ponto de ônibus.

O dado faz parte da pesquisa "Entorno das Favelas e Comunidades Urbanas", que utiliza dados do Censo Demográfico de 2022 para analisar diversos cenários da população brasileira. Em linhas gerais, apenas 18 das 355 escolas cearenses situadas em favelas ou comunidades urbanas possui ponto de ônibus próximo.



A pesquisa também coloca o Ceará entre os 10 estados do País com maior percentual de escolas longe dos pontos de ônibus em favelas. Os maior índices do ranking são da região Norte, com Roraima e Tocantins empatados na liderança, com 100% cada, seguidos pelo Amapá, com 97,87% das instituições afastadas das paradas.

No Nordeste, os estados onde o cenário está mais presente são a Paraíba, com 91,45%, e Alagoas, somando 91,25%. O Ceará fecha o "pódio".

Porcentagem de escolas em favelas sem paradas no entorno por estado

​

Problema também se estende à segurança de bicicletas no trânsito próximo às escolas

Com a ausência das paradas de ônibus nos arredores das instituições de ensino, uma outra possibilidade de acesso à escola são as bicicletas. Entretanto, o meio apesar de comum entre a população, ainda sofre com a falta de dispositivos de trânsito que garantam um tráfego seguro.