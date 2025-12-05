Ceará distribuirá 29 mil doses contra VSR as gestantes nesta segunda-feira, 8

Ceará distribuirá 29 mil doses contra VSR as gestantes nesta segunda-feira, 8A logística de datas e horários será organizada por cada município, conforme o recebimento das doses
O Ceará recebeu na quarta-feira, 3, pelo menos 29 mil doses contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR). A distribuição das vacinas começará nesta segunda-feira, 8. Gestantes que estejam na 28º semana de gravidez ou mais, já podem receber o imunizante.
A logística de datas e horários será organizada por cada município, conforme o recebimento das doses.
Dados da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (SAPS) indicam que o VSR é responsável por cerca de 80% dos casos de bronquiolite e até 60% das pneumonias em crianças menores de dois anos.
Governo começa a distribuir vacina contra vírus sincicial respiratório; VEJA
Vacinação contra VSR incorpora estratégia do PNI
Incorporada no Programa Nacional de Imunizações (PNI) este ano, o objetivo da ação é proteger bebês nos primeiros seis meses de vida. Assim, o risco de bronquiolite e pneumonia, duas das principais causas de hospitalização nesta faixa etária, será reduzido.
Para a titular da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), Tânia Mara, a chegada da vacina representa um avanço significativo na proteção de gestantes e seus bebês.
“Com a incorporação da estratégia ao PNI, o SUS amplia sua capacidade de prevenir casos graves e salvar vidas”, declarou a gestora em nota enviada à imprensa.
Doses contra VSR: como funcionará a vacinação?
Para se vacinar, a gestante deverá apresentar a caderneta de vacinação ou documento que comprove a idade gestacional.
Será aplicada uma dose única do imunizante, disponível exclusivamente às gestantes que tenham chegado ao período em que a transferência de anticorpos ao feto ocorre com maior eficiência.
“A vacina é indicada para gestantes a partir da 28ª semana porque é nesse momento que conseguimos garantir maior proteção ao recém-nascido nos primeiros meses de vida”, explicou nota a coordenadora de Imunização da Sesa, Ana Karine Borges.
Vacinação é gratuita e constitui uma das medidas mais efetivas para prevenir complicações respiratórias graves em recém-nascidos.